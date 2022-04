Pochi sanno che si riesce a guadagnare da 4.500 a 7.000 euro al mese facendo questa scelta 

Aziende e imprese che cercano assiduamente dei lavoratori. E poi lavoratori che cercano stipendi alti per vivere meglio e far vivere meglio le loro famiglie. L’unione di queste due cose sarebbe il mondo del lavoro perfetto, quello dei sogni. Eppure un posto del genere potrebbe esistere. Ed è una valida possibilità per gli italiani. Una possibilità che può diventare realtà per quelli che cercano lavoro ma non lo trovano. Ma può valere lo stesso discorso per chi un lavoro in Italia lo ha già, ma non riesce ad arrivare a fine mese con lo stipendio percepito.

Se è grave che una persona non riesca a trovare un lavoro per poter vivere, lo stesso è per chi un lavoro lo ha ma è sottopagato. Il lavoro dovrebbe consentire ai cittadini di vivere dignitosamente. Lo dice anche la nostra Costituzione. Ma spesso le opportunità in Italia latitano o sono di basso livello dal punto di vista retributivo. Per questo sono già tanti i lavoratori italiani che vanno all’estero a lavorare per via di una migliore retribuzione. Ma oggi non parliamo di emigrazione lavorativa in senso diretto.

Parliamo di chi va a lavorare all’estero, ma restando a vivere in Italia. Sono i cosiddetti frontalieri. Chi vive ai confini infatti, può lavorare nello Stato estero confinante, rientrando a casa al termine della giornata di lavoro. Soprattutto se si tratta di uno Stato dove notoriamente gli stipendi sono più elevati. La Svizzera per esempio. Nella Valtellina per esempio, sono oltre 6.000 gli italiani che sconfinano per lavorare, salvo poi tornare in Italia dopo il lavoro. Ma è anche vero che molte aziende oltre confine, stentano a trovare manodopera. E questa può essere una valida opportunità per molti. Stipendi buoni e molta offerta di lavoro quindi.

Stipendi da favola in Svizzera

Stando alle ultime notizie, una azienda su tre tra quelle svizzere di confine, cercherebbe lavoratori. Molti sono i lavoratori che già hanno colto l’occasione. Perché di questo si tratta, di una opportunità. Ci sono lavoratori edili che se capo-cantieri in Svizzera, prendono 7.000 euro al mese. Almeno stando ad alcune testimonianze di lavoratori italiani in servizio oltre confine.

Stipendi di almeno tre volte superiori a quelli che si percepiscono in Italia. Per esempio, un falegname in Svizzera prenderebbe 4.500 euro. Sono gli stipendi svizzeri ad essere “ricchi”. Anche perché il tenore di vita in Svizzera è alto. E per chi vive in Svizzera le spese quotidiane, anche sui prodotti essenziali e di largo consumo, sono nettamente superiori all’Italia. Ma il lavoratore che vive in Italia e torna a casa dopo aver lavorato in Svizzera, non subisce il contraccolpo dell’elevato costo della vita in territorio elvetico. In effetti pochi sanno che si riesce a guadagnare bene oltre confine, e non restando a vivere lo stipendio portato in Italia vale davvero tanto.

