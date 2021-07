Pochi sanno che questo alimento molto comune accelera il metabolismo e previene l’obesità

Come sappiamo, l’alimentazione è fondamentale per mantenere il nostro corpo sano nel tempo. Ci sono alimenti che, fortunatamente, ci aiutano in tal senso. È proprio il caso del peperoncino: questo alimento possiede moltissime proprietà e benefici per la nostra salute.

Il peperoncino è la bacca della pianta Capsicum. Generalmente è utilizzata in cucina per condire ed insaporire i nostri piatti. Il peperoncino contiene un principio attivo chiamato capsaicina. Questo è un composto organico che è anche il responsabile del caratteristico sapore piccante proprio del peperoncino.

Come emerge da uno studio pubblicato nel 2010, la capsaicina è in grado di agire sul nostro metabolismo. In particolare, lo attiva e ne accelera le funzioni, aiutandoci a bruciare i grassi più velocemente. Da questo ne consegue che il peperoncino, attraverso la capsaicina, sia in grado di prevenire l’obesità. Inoltre, un altro studio pubblicato lo stesso anno, dimostra che la capsaicina agisce in maniera più efficace sull’adipe quando il corpo è a riposo. Agisce in maniera più attiva, quindi, su un corpo non sottoposto a sforzo.

Questo permette di aiutare maggiormente le persone che devono perdere molti chili e che non possono, o non riescono, a svolgere attività fisica.

Effetti a lungo termine

Altri studi si sono concentrati sugli effetti a medio-lungo termine della capsaicina. Da questi emerge che la capsaicina favorirebbe l’ossidazione dei grassi anche durante il mantenimento del peso. Questo, però, non è sufficiente da solo a farci dimagrire. Dobbiamo ricordarci che, alla base di tutto, ci deve essere sempre un cambiamento radicale nello stile di vita.

Le proprietà del peperoncino sono efficaci come dimostrato da diversi studi scientifici, ma da solo non è sufficiente a farci perdere peso. Per tenere lontana la minaccia dell’obesità, dobbiamo, prima di tutto, resistere a cedere a condotte alimentari sbagliate.

Come assumerlo

Pochi sanno che questo alimento molto comune accelera il metabolismo e previene l’obesità. Per ottimizzare gli effetti della capsaicina, gli esperti consigliano di introdurlo gradualmente nella dieta. Inoltre, è consigliabile assumerlo durante i pasti, per evitare di soffrire di effetti negativi come il bruciore di stomaco.

Abituarsi a mangiare il peperoncino ci permetterà di avere i suoi benefici in modo continuativo.

Approfondimento

