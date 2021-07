Dormire bene è importante, per questo è fondamentale scegliere il letto giusto. Se più rigido o soffice, in lattice, il materasso deve rispondere alle proprie necessità. Svolge un ruolo altrettanto importante la base. Fino a qualche anno fa era la rete metallica la protagonista, poi sono subentrate anche le doghe, di diversi tipi. Ma dopo un certo tempo, tutte prima o poi si devono sostituire. Riuscire a sbarazzarsi di questi oggetti molto ingombranti, spesso è complicato. Si devono portare in apposite isole ecologiche, oppure bisogna lasciarli in casa a occupare spazio. Ma possono avere una seconda vita, se collocate nello spazio gusto, nelle varie stanze di casa.

Ecco 3 idee grandiose per trasformare doghe e reti di letti in accessori per casa, usando un po’ di fantasia e creatività.

Una scarpiera

Se si possiede una cabina armadio o una stanza da letto grande, ci sarà sicuramente spazio per inserire una rete da letto per usarla come scarpiera. Basterà poggiare la struttura al muro, che sia con doghe o rete. Le scarpe andranno poggiate dai tacchi o legate con i lacci. Più siamo precisi nel disporre le scarpe, più spazio ottimizzeremo. Per rendere la scarpiera più colorata si potrà dipingere con spray o pennello.

Parete attrezzata bagno

Per organizzare la parete del garage, ma anche in bagno, si può utilizzare sia la rete metallica che le doghe, riverniciate e provviste di stop per fermare la base. Con l’aiuto di alcuni ganci a “s” si potranno sistemare diversi oggetti oppure cestini per inserire contenitori. Sarà comodo anche poggiare asciugamani o panni tra uno spazio e l’altro.

Parete verticale per vasi

Una simpatica idea è creare una fioriera verticale in balcone, giardino o dentro casa. Se si tratta di una rete, basterà fissare i vasi con delle fascette resistenti. Se invece sono le doghe, si possono usare dei ganci resistenti, senza esagerare con il peso dei vasi.

Queste sono 3 idee grandiose per trasformare doghe e reti di letti in accessori per casa, in poche mosse.