Non dobbiamo assolutamente pensare che l’autunno sia solo la stagione in cui cadono le foglie. Se è pur vero che le piante si preparano al letargo invernale, ce ne sono altre che si preparano a fiorire. Alcune sono conosciute come i giacinti e i narcisi, ma altre, che andremo a vedere in questo articolo sono quasi sconosciute. E, infatti, pochi sanno che queste 2 meravigliose piante fioriscono a ottobre inondando la casa di colori.

Una pianta insolita e bellissima che resiste al freddo

Può davvero sembrare strano, eppure il cavolo ornamentale è una pianta che riempirà di colori il nostro giardino. Ma, non solo perché organizzandoci bene, potremo tranquillamente utilizzarlo anche per abbellire il balcone. Molto simile al cavolo commestibile, questa pianta ci mostrerà dei meravigliosi fiori che vanno dal bianco al viola. Un particolarissimo bouquet che vede al suo centro del fogliame verde come quello del cavolo tradizionale, circondato da una miriade di colori. Un piccolo neo: non è semplice trovare i semi o le piantine di cavolo ornamentale. Solitamente possiamo reperirlo nei consorzi agricoli, ma anche comodamente su internet.

Seminarla non è difficile, e come dicevamo, possiamo interrarla, ma tenerla anche in vaso. In ogni caso, questo periodo, grazie al suo clima mite, è perfetto per la semina. Non dimentichiamo di fornire al terreno ogni 20 giorni circa un buon fertilizzante liquido, ma che non sia per piante da fiore. Soprattutto nel caso in cui li teniamo in giardino, i cavoli ornamentali solitamente si faranno bastare l’acqua piovana.

Se c’è un fiore che porta con sé tutto il fascino selvaggio della sua terra di origine questo è la Grevillea. Originaria delle pianure australiane e neozelandesi è una pianta che comunque si adatta bene al nostro clima. Ne esistono addirittura più di 350 varianti, che in questo periodo dell’anno sono quasi tutte in piena fioritura. Particolare nella sua forma, la Grevillea ha un fiore che sembra un calice con dei riccioletti coloratissimi. Non presenta il tradizionale petalo, ma tanti piccoli tubi veramente affascinanti. A tutti gli effetti molte delle sue varietà possono resistere ai nostri inverni, a patto di non scendere sotto i 10 °.

La sua fioritura parte proprio in questi giorni e termina addirittura in primavera inoltrata. Bellissima questa pianta che può raggiungere anche i 2 m di altezza, con delle varietà che arrivano addirittura a 10. Ama particolarmente il sole e per buona parte dell’anno si nutre dell’acqua piovana. Coltivarla non è assolutamente difficile, ma ricordiamoci che predilige un terreno fertile e che ha bisogno di un discreto drenaggio. Pianta che non necessita di una vera e propria potatura, ma della semplice eliminazione dei rami secchi. Possiamo trovarla in quasi tutti i vivai, i consorzi agricoli e su internet.

