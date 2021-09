Il telefono è un vero e proprio compagno. Possiamo ammettere che durante la giornata lo usiamo in continuazione e la maggior parte di noi lo ha sempre a portata di mano. Ma dato questo ampio utilizzo e l’importanza che ormai lo smartphone ha nella nostra vita, dobbiamo prendercene cura. E soprattutto dobbiamo evitare alcuni sbagli banali che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento. Per esempio, in “Ecco gli errori che commettiamo ogni giorno senza saperlo che rovinano il nostro cellulare”, ne avevamo indicati alcuni. E anche nel nostro precedente articolo “Una pessima sorpresa in agguato per chi carica il cellulare in questo modo” avevamo fatto luce su un errore che fanno diverse persone. E oggi vogliamo fare la stessa cosa, indicando due sviste a cui non tutti fanno caso ma che potrebbero avere spiacevoli conseguenze.

Gli errori che davvero tantissimi fanno e che potrebbero danneggiare il cellulare in modo irrimediabile

La prima cosa che dobbiamo guardare davvero bene è la carica del nostro cellulare. Dovremmo sempre fare attenzione soprattutto al modo in cui trattiamo il nostro smartphone quando decidiamo di attaccarlo alla presa. Infatti, molte persone, a causa della fretta, tendono ad attaccare e staccare il cavo della batteria con una leggera veemenza. Per quanto a primo impatto questo gesto non desti preoccupazioni, in realtà ha delle spiacevoli conseguenze a lungo termine. Infatti, dopo vari trattamenti di questo tipo, la porta micro-USB del cellulare potrebbe rompersi molto facilmente. Questo porterebbe il nostro smartphone a non caricarsi come dovrebbe e a rovinarsi non poco. E noi dovremmo spendere diversi soldi per poterlo aggiustare così che torni a funzionare come prima.

Inoltre cerchiamo di far attenzione a qualsiasi tipo di virus e non ignoriamolo solo perché le notifiche non compaiono

Altro problema che hanno diverse persone riguarda malware e virus in generale. Purtroppo, non è difficile che uno di questi arrivi sul nostro telefono, dato il tempo che spendiamo su Internet. Forse per una svista o per uno sbaglio, apriamo delle pagine che portano questi virus nel nostro sistema operativo. E, invece di occuparcene subito, tendiamo a lasciarli perdere solo perché non ci arriva sempre la notifica di avviso. Questo, a lungo termine, potrebbe rappresentare un problema. Quando vediamo che un virus è arrivato sul nostro telefono, la prima cosa da fare è installare subito un anti-virus che possa proteggere lo smartphone. Dunque, ora conosciamo gli errori che davvero tantissimi fanno e che potrebbero danneggiare il cellulare in modo irrimediabile.

