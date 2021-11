Siamo ormai in pieno autunno e nonostante qualche giornata ancora all’insegna di temperature gradevoli il freddo inizia a farsi sentire.

Non siamo solo noi dunque a doverci adattare rispolverando cappotti e piumini, ma anche la natura ha la necessità di adeguarsi.

Ci sono piante infatti che hanno bisogno di particolari accortezze da parte nostra, come ad esempio il limone.

Proprio per la pianta di limone abbiamo spiegato una semplice astuzia per metterlo in salvo da freddo e vento.

Per chi è un appassionato di balconi e giardini fioriti potrebbe essere dura in questo periodo non avere qualcosa di cui prendersi cura.

Per questo esistono alcune bellissime piante resistenti al freddo e perfette tutto l’anno, oltre alle splendide rampicanti a prova di gelo.

Infine ce ne sono alcune che abbiamo sempre pensato fossero perlopiù da esterno, e invece pare che vivano benissimo anche in casa svolgendo un’importante funzione.

Una scocciatura tutto l’anno ma soprattutto in questo periodo

Uno dei grandi nemici della casa è sicuramente l’umidità.

Per molti ambienti può essere un problema che non conosce stagione, ma quasi per tutti questo è il periodo peggiore.

La differenza tra temperature esterne ed interne si fa sentire e si fa anche vedere sotto forma di condensa su mobili e finestre.

Non parliamo poi di quando si cucina o ci si fa un bel bagno caldo o una lunga doccia.

È così che l’umidità si insinua in casa nostra favorendo spesso la comparsa di aloni e muffe negli angoli più inaspettati.

Molti si affidano a deumidificatori o provvedono come possono, aprendo finestre e accendendo la cappa mentre si lavora ai fornelli.

Tuttavia pochi sanno che questa pianta coloratissima e profumata vive benissimo anche in casa allontanando muffa e umidità.

Sarà una piacevole scoperta per tutti i pollici verdi che scalpitano per tenersi allenati.

La pianta di cui stiamo parlando è l’Azalea.

Ebbene si, pare infatti che questa pianta decorativa che collochiamo perlopiù all’esterno vive alla grande anche in appartamento!

Se già ne possediamo una in balcone o in giardino l’unica accortezza da avere se vogliamo portarla all’interno è di procedere in modo graduale.

I fiori dell’Azalea sono particolarmente belli, dai colori vivaci e accesi che possono andare dal bianco al magenta, fucsia e rosso.

Inoltre emanano un inebriante profumo e come accennato svolgono un’inaspettata funzione di deumidificazione.

Basterà trattarla come sempre avendo cura ogni tanto di metterla fuori, magari durante le giornate più miti senza esporla a vento e luce diretta.

Potremo così scongiurare in modo del tutto naturale e low cost accumuli di umidità e muffe.