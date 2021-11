Sciogliere tosse e catarro a volte sembra impossibile ma conosciamo 4 rimedi efficacissimi del tutto naturali ed economici.

In inverno, l’abbassarsi delle temperature, favorisce influenze, tossi e raffreddori. La tosse grassa, accompagnata da muco, deriva proprio da colpi di vento e dall’esposizione a freddo e umidità. La presenza di muco, che invade le vie respiratorie e i bronchi, porta alla formazione di catarro, stagnante e congestionato. È interessante sapere che il nostro copro produce regolarmente muco, ogni giorno. Si tratta di un meccanismo di protezione per accumulare sostanze di scarto, batteri e scorie che l’organismo deve espellere. Tuttavia, quando stiamo bene, il nostro corpo elimina il muco in modo naturale. In caso di influenza, invece, la situazione di espettorazione diventa più difficile. Sicchè, sciogliere tosse e catarro a volte sembra impossibile ma conosciamo 4 rimedi efficacissimi del tutto naturali ed economici. Vediamo quali sono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Sciogliere tosse e catarro a volte sembra impossibile ma conosciamo 4 rimedi efficacissimi del tutto naturali ed economici

Uno dei sistemi più efficaci e semplici, sono le tisane. Infatti, già bere una bevanda calda ne aiuta lo scioglimento, perché permette la decongestione. Possiamo, inoltre, aumentare l’efficacia della tisana aggiungendovi in infusione specifiche piante, che rilasciano principi attivi, anch’essi utili all’espulsione del catarro. La prima tisana consigliata è quella miele e limone. In essa, si combinano la forza lenitiva del miele e la vitamina C del limone, che rinforza il sistema immunitario. Una seconda tisana, poi, è quella fiori e foglie di malva, che aiuta a lenire la gola, soprattutto se ci sono tagli lungo la mucosa laringea. La malva contiene principi attivi che creano un film protettivo sulla mucosa, riducendo l’attacco degli agenti patogeni. Inoltre, permette una più rapida guarigione della mucosa anche dall’interno.

Altri rimedi efficaci contro tosse e catarro

Terzo rimedio è rappresentato dalla tisana alla liquirizia, che ha funzione depurativa e espettorante e antinfiammatoria. Quindi, è molto indicata in caso di tosse grassa. In più, la liquirizia ha una elevata capacità di espellere il catarro, grazie al suo effetto antispasmodico e digestivo. Quarto rimedio è la tisana con erbe aromatiche, ricca di oli essenziali come: timo, menta, eucalipto, origano, anice e santoreggia. Essi aiutano l’espettorazione sia se utilizzate come essenze all’interno degli aerosol, sia per preparare il suffumigi. In questo caso, l’inalazione di vapore d’acqua caldo, miscelato a questi oli essenziali, aiuta a fluidificare il catarro. Inoltre, dette erbe hanno proprietà balsamiche, decongestionanti, con un rilevante effetto antinfiammatorio.