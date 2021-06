Chi ama fiori e piante sa quanto tempo e fatica ci costi prendersene cura. Forse non tutti sanno che spesso le nostre cure possono non essere sufficienti per farle crescere bene. Infatti, un ruolo fondamentale lo gioca anche il vaso che scegliamo per le nostre piante. Vediamo insieme come scegliere i vasi migliori per le nostre piante in base ai materiali.

Se vogliamo piante sempre belle e in salute dobbiamo assolutamente scegliere questi vasi

Tra i vasi più utilizzati ci sono senz’altro quelli in terracotta. Come già spiegato in questo articolo, i vasi in terracotta sono tra i migliori che possiamo scegliere. Questo perché possiedono proprietà che contribuiscono a fare crescere bene e in salute le nostre piante.

Innanzitutto, questo materiale è poroso e permette di lasciare evaporare l’acqua evitando ristagni idrici. Inoltre, questo materiale permette alle radici di traspirare e protegge le piante dagli sbalzi di temperatura.

Scegliamo questi vasi se dobbiamo destinarli a piante che temono i ristagni idrici e hanno bisogno di terreni sciolti.

I vasi in legno e spesso le fioriere realizzate in questo materiale sono utilizzate per decorare gli spazi esterni. Infatti, il legno è un materiale isolante che permette di proteggere piante e fiori dal freddo e dagli sbalzi di temperatura. Inoltre, questo materiale si adatta a tutti i tipi di ambiente.

Vasi più eleganti

Se vogliamo attirare l’attenzione e rendere visivamente ancora più spettacolari i fiori dovremo senz’altro scegliere dei vasi in ceramica. Ne esistono di infinite forme e colori e, se siamo fortunati, possiamo trovarne anche dipinti a mano. Infatti, molti artigiani ancora oggi si dedicano alla pittura su ceramica dando vita a vere e proprie opere d’arte. Oltre all’estetica, questi vasi sono maggiormente indicati per piante a bulbo, piante grasse ed agrumi.

Modelli più moderni

I vasi in resina sono molto leggeri e resistenti alle temperature estreme e alle intemperie. D’altro canto, questi trattengono meno il calore e l’umidità rispetto a vasi realizzati in altri materiali.

I vasi in plastica sono tra i più comuni ma anche tra i più economici e meno ecologici. Sono comodi poiché molto leggeri, ma resistono poco alle alte temperature e con il tempo potrebbero rovinarsi. Inoltre, non lasciano traspirare molto le radici. Possiamo usarli per la coltivazione di piante come le ortensie, le azalee e gli oleandri.

E infine, il metallo. Questo materiale si adatta bene per arredamenti e design moderni. Ne esistono di diverso spessore e quindi la loro leggerezza varia. La Redazione consiglia di usarli per coltivazioni in ambienti interni perché con il calore del sole possono surriscaldarsi ed ossidarsi nel tempo.

Se vogliamo piante sempre belle e in salute dobbiamo assolutamente scegliere questi vasi. Come abbiamo visto, il materiale che scegliamo inciderà parecchio sulla vita e la salute delle nostre piante.