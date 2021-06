Con l’arrivo dell’estate anche il caldo sta prendendo il sopravvento nelle nostre giornate.

Ormai non è più possibile girare per la città in alcuni orari. Qualsiasi cosa si decida di fare con il caldo tutto diventa più faticoso e difficile.

Purtroppo i soli posti in cui si sta un po’ più freschi sono i luoghi di mare o di montagna.

D’estate, infatti, aspettiamo tutti il momento di andare in vacanza per spostarci dalle nostre città che in questo periodo diventano invivibili.

Gli unici modi per sopportarlo senza innervosirsi rimane sempre quello di chiudersi in casa con i condizionatori o i ventilatori accesi.

Inoltre poche volte consideriamo tutti i disturbi che può provocare la stagione estiva.

Il caldo, ad esempio, ci porta molto spesso a sudare molto in qualsiasi punto del corpo.

Molto spesso anche in viso soprattutto sotto il naso e sopra le labbra.

Sudare può portare spesso la formazione di piccole bollicine o di qualche piccolo brufolo antiestetico in viso.

Come impedire l’insorgenza dei brufoli d’estate con questa abitudine da considerare

Queste piccole imperfezioni possono comparire per un insieme di fattori che molte volte non consideriamo.

Un esempio è l’unione del sudore mischiato al trucco. Molte donne continuano a truccarsi anche quando fanno 40 gradi. Impedendo così alla pelle di respirare. Continuando sempre a truccare il viso con i prodotti che vanno a coprire le imperfezioni, chiudono i pori che poi si infettano facendo comparire le bollicine che tanto odiamo.

Infatti, vediamo come impedire l’insorgenza dei brufoli d’estate con questa abitudine da considerare.

Evitare il fondotinta

Un consiglio da prendere in considerazione è quello di evitare di mettere soprattutto il fondotinta.

Il fondotinta è sicuramente il trucco che può dare più problemi d’estate. Proviamo a evitarlo utilizzando solo un po’ di fard per dare più colore al viso.

Evitando il fondotinta permettiamo alla nostra pelle di respirare e perciò lasciamo aperti tutti i pori che faranno fatica ad infettarsi.

Appena cominceremo ad abbronzarci un po’ potremo finalmente dire addio anche al fard.