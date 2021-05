Le melanzane, in cucina, sono apprezzate da tutti per essere ortaggi dai mille utilizzi, possiamo crearci diversi gustosi piatti adatti a tutta la famiglia.

Dobbiamo inoltre ricordare che sono uno degli ortaggi preferiti della stagione estiva, oltre ad essere un ottimo nutriente per la nostra salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Per questa ragione dovremo provare a coltivarlo nel nostro orto o persino sul nostro balcone, la procedura è molto più semplice di quello che possiamo pensare.

In questo articolo sveleremo che in pochi sanno che per piante di melanzane rigogliose ed un raccolto abbondante bastano solo questi geniali trucchetti

Condizioni ideali per la pianta

È fondamentale sapere che le melanzane sono resistenti alle malattie ma la loro crescita è legata alle condizioni climatiche.

Il clima non deve essere troppo freddo ma neanche troppo caldo, quando la temperatura sarà troppo alta basterà semplicemente proteggerla con reti ombreggianti.

Dovremo fare attenzione alle erbe infestanti, anche se la pianta tenderà sempre a prevalere senza problemi per via delle sue dimensioni.

È consigliato sarchiare intorno alle piante giovani per farle crescere bene e soprattutto sane, evitando ogni eventuale problema.

Avere tutori per sostenere la pianta è incredibilmente utile, utilizziamo canne di bambù o appositi pali con cui legare il fusto pian piano che cresce.

Ricordiamoci che bisogna eliminare i germogli ascellari per avere ottimi raccolti dalla pianta, mentre l’irrigazione deve essere progressiva: l’impianto d’irrigazione a goccia sarebbe perfetto.

Raccolta

È fondamentale che le melanzane vengano raccolte prima che il frutto diventi duro, teniamole d’occhio.

La sua produzione si estende dall’estate fino al mese di novembre circa, quando il freddo la ferma inevitabilmente.

Possiamo riconoscere la melanzana matura dalla sua buccia dal colore brillante, quando invece invecchia perde lucentezza ed il colore diventa giallastro marrone.

Per questa ragione è fondamentale non aspettare troppo per il raccolto e scegliere il momento giusto per procedere.

Bisogna ammettere che in pochi sanno che per piante di melanzane rigogliose ed un raccolto abbondante bastano solo questi geniali trucchetti.