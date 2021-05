Chi non ha bisogno di riordinare casa e trovare scatole e contenitori per riporre oggetti? Siamo costantemente in cerca di nuove idee, nuovi articoli da comprare e spesso finiamo per spendere anche diversi soldi senza avere i risultati desiderati.

Una buona soluzione per riordinare casa e avere dei contenitori a costo zero, sono le scatole da scarpe. Ne abbiamo sicuramente diverse in casa e di forme e dimensioni svariate. Le scatole da stivali spesso sono molto lunghe e larghe, anche se normalmente servono a proteggere e conservare la scarpa.

Molti di noi possiedono già questo oggetto e lo possiamo riutilizzare in questi 5 modi per riordinare la nostra casa

Ad un certo punto se buttiamo via le scarpe vecchie o se le riponiamo in una scarpiera, ecco come possiamo riutilizzare le scatole.

Un riuso comune sono per fare i porta biancheria. Ripuliamo bene la scatola e rivestiamola magari con della stoffa che ci piace fissandola con della semplice colla da tessuti. Dopodiché creiamo un separatore con il cartoncino del coperchio per creare due lati diversi dove potremo poggiare la nostra lingerie.

Un’idea creativa e molto utile è un’ordina cavi e caricabatterie. Per evitare l’accumulo di fili elettrici possiamo creare dei fori su un lato della scatola e mettere all’interno la presa multipla. In questa si ordineranno i cavi, che usciranno attraverso i fori ma non si vedrà la base disordinata e impolverata che rimane all’interno. Anche in questo caso si può colorare la scatola con tempere o pennarelli o rivestirla con immagini e fare un découpage.

Ed ecco altre idee simpatiche

Con i coperchi di più scatole si possono creare dei quadretti simpatici da colorare e appendere al muro. Con una patafix (gomma adesiva) si possono attaccare delle foto o immagini sul quadretto cornice.

Inoltre, le scatole vuote possono diventare dei porta erbe o spezie in cucina. Possono essere utili per ordinare le bottiglie di olio, sale, aceto da tenere sul ripiano della cucina o sul tavolo. Ricordiamoci di rivestirle con della pellicola o una carta assorbente per evitare che olio o aceto macchino il cartoncino.

Per finire un’altra idea per riciclare scatole vecchie è trasformarle in porta prodotti oppure in porta rotoli di carta igienica. Teniamola in bagno e coloriamola a piacimento con le sfumature che preferiamo.

