Pochi sanno che per difendersi da questo insetto che invade il nostro giardino, molto pericoloso anche per noi basterà ricorrere a questo semplice trucco

Con la bella stagione iniziamo a passare più tempo nel nostro giardino. L’ombra degli alberi ci regala quiete e relax, e possiamo dedicarci ad un pranzo o ad un semplice sonnellino.

Siamo così rilassati da non fare caso a ciò che potrebbe avvicinarsi lentamente al nostro adorato spazio verde.

Sì, perché questo insetto molto pericoloso per noi ed il nostro giardino arriva strisciando silenziosamente.

Stiamo parlando della processionaria, verme ricoperto da una folta peluria che attacca letteralmente i nostri alberi e può causare gravi problemi anche noi esseri umani ed ai nostri animali.

Ma come possiamo intervenire e fermarla? Scopriamolo insieme.

Pochi sanno che per difendersi da questo insetto che invade il nostro giardino ed è molto pericoloso anche per noi basterà ricorrere a questo semplice trucco

La Thaumetopoea pityocampa è un insetto molto pericoloso per il nostro giardino dato che è solita distruggere anche gli alberi più alti e resistenti. Infatti, la larva, si ciba di ogni singola parte dell’arbusto fino a renderlo morto.

È facilmente riconoscibile poiché le larve sono solite muoversi in “fila indiana” come a formare una processione. E possiamo correre il rischio di ritrovarla nel nostro giardino sia in inverno che in primavera.

Dovremo allora controllare molto attentamente la vegetazione del nostro giardino: facciamo caso se ritroviamo dei nidi secchi e scuri o dei lunghi filamenti setosi e bianchi. In entrambi i casi potremmo essere circondati da almeno un centinaio di larve pronte a scaldarsi al sole ed a cibarsi dei nostri alberi di notte.

Animale estremamente aggressivo, tende a colonizzare velocemente nuovi alberi sani. E questo potrebbe costringerci a doverli abbattere.

Come anticipato, è un insetto molto pericoloso anche per l’essere umano. Può provocare irritazioni cutanee, lacrimazione oculare e addirittura difficoltà respiratorie. Ma teniamo al sicuro anche i nostri cani e facciamo attenzione se abbiamo dei cavalli.

Ma possiamo ricorrere a questo semplice trucco

Se rileviamo la presenza di questo animale, dovremo agire con la massima tempestività.

Procuriamoci dei guanti e andiamo a staccare i nidi che abbiamo trovato. A questo punto procederemo col bruciarli.

Ricordiamoci che bisognerà staccare e distruggere il nido prima che cali la notte: in questo modo le larve non avranno modo di ricostruire un nido per la notte e le basse temperature contribuiranno ad uccidere anche i vermi sfuggiti al nostro piccolo “incendio”.

Se invece vogliamo optare per una soluzione più classica potremo procurarci dei fitosanitari. Questi prodotti verranno diluiti con acqua e andranno a proteggere maggiormente le nostre piante. E tutto a vantaggio del nostro giardino ma anche di noi stessi!

Ora conosciamo quello che in pochi sanno che per difendersi da questo insetto che invade il nostro giardino ed è molto pericoloso anche per noi e ci basterà ricorrere a questo semplice trucco per tornare a rilassarci nel nostro paradiso verde.

