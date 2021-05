Ogni anno dobbiamo fare i conti con la vespula germanica e la vespula vulgaris. Sono due specie pericolose perché se disturbate attaccano in modo aggressivo. Perciò in attesa dell’arrivo delle vespe scavatrici nemiche giurate della frutta scopriamo come difenderci anzitempo.

Prima di tutto non dobbiamo fare confusione con le api perché le vespe sono ben altro. Infatti questi animaletti volatili hanno mandibole molto efficaci e un caratteristico corpo allungato di colore giallo e nero.

Ognuno di noi le nota perché durante il giorno svolazzano in cerca di cibo.

Le vespe sono attratte dallo zucchero

Le fonti zuccherine sono l’obiettivo principale perciò prendono di mira la frutta. Il periodo di maggior presenza è tra luglio e settembre e aggrediscono come indiavolate soprattutto i grappoli di uva al momento della maturazione. Di conseguenza le vigne vengono gravemente danneggiate mettendo a rischio il raccolto.

Dove si nascondono le vespe

Non a caso queste due specie di vespe vengono dette di terra proprio perché si annidano in colonie nei terreni asciutti. Invece la vespula vulgaris è più sbarazzina perché oltre a scavare nidi nel terreno trova riparo nelle cassette della posta o appesa agli alberi.

Come affrontarle

Giardinieri e ortolani sono continuamente alla ricerca di metodi per eliminare i nidi di vespe di terra. Bisogna porre molta attenzione perché essendo in migliaia si corre il rischio di subire la vendetta delle vespe.

Logicamente chi vuole affrontare questo rischio deve essere ben coperto con vestiario pesante e ben protetto su tutto il corpo altrimenti i rischi di rimanere vittima delle vespe aumentano in modo esponenziale.

Cosa fare per distruggere i nidi

La prima cosa da fare è individuare i nidi di giorno e contrassegnarli con un bastone senza danneggiarli. Infatti la vera operazione di distruzione dei nidi di vespe bisogna farla di notte. Questo perché le vespe sono tutte nella tana e le loro reazioni sono più lente. Dunque ora scopriamo cosa usare per mettere fine alla presenza delle vespe di terra.

In attesa dell’arrivo delle vespe scavatrici nemiche giurate della frutta scopriamo come difenderci

Il metodo più utilizzato in campagna è versare nafta, gasolio oppure ammoniaca nel buco del nido per far morire le vespe. Altri due metodi infallibili sono gli insetticidi piretroide addizionato di piperonil butossido acquistabile nei negozi di prodotti agricoli.

Infine da citare il metodo del silicone iniettando la sostanza sui buchi in modo da sigillare. Purtroppo questo ultimo metodo non sempre funziona perché i nidi hanno più di una uscita. Ultima nota: si tratta di rimedi da usare solo se si è pratichi della situazione o con persone che lo sono. Meglio non improvvisarsi esperti da un giorno all’altro.