Chi ama i fiori e le piante vorrebbe avere case e balconi sempre coloratissimi. In un precedente articolo abbiamo spiegato che sono questi i 4 fiori più facili da coltivare a settembre per avere balconi fioriti in autunno.

Tra i fiori che sbocciano proprio in questo periodo ci sono i ciclamini. Queste piante non sono affatto difficili da coltivare. Alcuni nostri comportamenti però possono esporle ad alcune malattie. Pertanto, se non facciamo attenzione queste possono debilitarle a tal punto da compromettere il loro stato di salute.

Infatti, pochi sanno che per avere ciclamini sempre rigogliosi non dobbiamo commettere questi comunissimi errori.

Spesso non ci facciamo caso, ma siamo noi a provocare problemi alle nostre piante. Se annaffiamo troppo le nostre piante o forniamo loro troppo fertilizzante possiamo danneggiarle. Basta essere poco esperti o soltanto non conoscere la pianta che curiamo per nuocerle.

Sarà sufficiente evitare di commettere alcuni errori per avere delle piante sempre in salute e fiorite. Scopriamoli insieme.

Il nemico numero uno dei ciclamini è la muffa grigia. Ci accorgiamo della presenza di questo fungo dalle foglie della pianta. Se queste iniziano a marcire o a diventare molli, c’è qualcosa che non va.

Oltre a questo compare anche una sostanza simile alla muffa sulle sue foglie. Questa muffa colpisce i tessuti della pianta portandola a deperire rapidamente.

Teniamo presente che se questo fungo colpisce la pianta, probabilmente è colpa nostra. Infatti, la muffa grigia compare quando la pianta è esposta a troppa umidità e ad uno scarso ricambio d’aria. Ricordiamo che il ciclamino necessita di stare in zone fresche e a mezz’ombra.

Per risolvere il problema nella maggior parte dei casi è sufficiente cambiare esposizione alla pianta. Se il problema dovesse persistere, possiamo usare uno spray al bicarbonato sulle foglie della pianta 2 volte alla settimana. Per prepararlo dovremo unire 4 grammi di bicarbonato ad un litro d’acqua.

Troppo calore

Se le foglie del ciclamino si presentano scolorite e troviamo delle ragnatele, potrebbe essere colpa del ragnetto rosso. Questo compare se esponiamo la pianta a temperature troppo elevate. Ricordiamoci che il ciclamino è una pianta invernale e patisce le alte temperature.

Per eliminare il problema dovremo trovare una nuova sistemazione alla pianta. Inoltre, possiamo diluire del sapone di Marsiglia nell’acqua e nebulizzarlo sulle foglie della pianta.

In alternativa prepariamo un decotto a base di cipolla che andremo a nebulizzare sulle foglie, una volta freddo.

Troppa acqua

Se annaffiamo eccessivamente il nostro ciclamino, potrebbero marcire le radici. In questo modo, si svilupperanno i funghi che faranno ingiallire e macchiare le foglie.

Per risolvere il problema dovremo necessariamente ridurre le annaffiature e la loro frequenza. Ricordiamo che il ciclamino necessita di acqua solo quando il terriccio è asciutto.

Se questo non bastasse, diluiamo 2 cucchiai di bicarbonato in un litro d’acqua e vaporizziamolo sulla pianta per eliminare i funghi.