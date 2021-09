Ieri scrivevamo “Brutto segnale dai mercati azionari che ora potrebbero anche iniziare un forte ribasso, ma meglio attendere conferme“. Oggi, dopo la BCE e dopo aver segnato minimi più bassi rispetto alla giornata di ieri, si è assistito ad un forte rimbalzo. Quali valutazioni possiamo fare quindi alla luce di questo movimento odierno? Domani è una giornata decisiva per i mercati sospesi fra ripartenza al rialzo e correzione del 10%.

Ora partendo dai prezzi attuali andremo a definire quali sono i livelli da monitorare con attenzione per mantenere il polso della situazione.

Alle ore 16:18 della giornata di contrattazione del 9 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.663

Eurostoxx Future

4.186,5

Ftse Mib Future

25.955

S&P 500 Index

4.525,86.

Il frattale annuale proietta ribasso già da qualche settimana

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 3 settembre.

L’andamento previsto per la settimana del 6 settembre

Atteso il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino a venerdì. Per il momento, lo scenario continua a non essere confermato per questo domani è una giornata decisiva per i mercati sospesi fra ripartenza al rialzo e correzione del 10%.

I livelli da monitorare per la giornata del 10 settembre

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 10 settembre superiore a 15.847.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 10 settembre superiore a 4.222,5.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 10 settembre superiore a 26.065.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 10 settembre superiore a 4.536.

Quale operatività mantenere per venerdì?

Operare in ottica intraday ma rimanere a bordo campo per il trading multidays. Cosa succederà da domani in poi? La prossima data rilevante sarà il 5 ottobre e ad essa probabilmente si giungerà con un minimo/massimo, assoluto/relativo.

Si procederà per step.