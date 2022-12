Pochi sanno che parcheggiare male potrebbe portare fino a 4 anni di carcere

Il Codice della Strada sanziona in maniera severa la violazione delle sue norme. Infatti, queste sono principalmente dirette ad assicurare la sicurezza degli utenti della strada e la fluidità della circolazione. Esistono violazioni più gravi di altre. La gravità dipende, spesso, da quanto il comportamento sia pericoloso per la salute degli utenti della strada o per la circolazione in generale. Le violazioni più gravi, però, vengono sanzionate dal codice penale. Anche parcheggiare in modo inappropriato, in alcuni casi, può portare al reato e quindi alla reclusione, vediamo in quali.

Il Codice della Strada prevede molte regole di comportamento dirette, in primo luogo, ai conducenti dei veicoli, ma anche, in generale, a tutti gli utenti della strada. Infatti, il Codice cerca di tutelare al meglio la salute di tutti gli utilizzatori della strada pubblica. In particolare, prevedendo delle norme di comportamento, di cui la più importante è sicuramente quella della prudenza. Infatti, se si è prudenti sulla strada si riescono ad evitare anche gli errori commessi dagli altri soggetti oppure situazioni imprevedibili.

In base alla gravità delle sanzioni, uno dei comportamenti più rischiosi che i conducenti possono mettere in atto alla guida è quello di superare i limiti di velocità. Infatti, un veicolo lanciato a velocità eccessive diventa estremamente difficile da controllare, e il conducente si può trovare nell’impossibilità di reagire a situazioni impreviste. Ed infatti, le sanzioni e i costi di una multa per eccesso di velocità sono importanti, soprattutto quando si supera di molto il limite previsto dalla legge.

Le regole del Codice della Strada

Anche le Forze dell’Ordine devono rispettare delle regole nell’applicare le sanzioni del Codice della Strada. Lo ricordano spesso i giudici. Ad esempio, in materia di notificazione dei verbali delle sanzioni. La giurisprudenza chiarisce che il termine a disposizione dell’Amministrazione per notificare i verbali, che è di 90 giorni, inizia a decorre dal momento della commissione dell’infrazione. Sarebbe illegittimo, e quindi annullabile, un verbale che giunga all’indirizzo del destinatario entro 90 giorni dalla presa visione da parte dell’ufficio competente della violazione. Dunque, è sempre importante controllare bene le multe che arrivano a casa.

Interessante è notare come esistano delle violazioni del Codice della Strada che possono sembrare banali, ma che in realtà possono portare addirittura al reato e alla reclusione. Ad esempio pochi sanno che parcheggiare male potrebbe portare al reato di violenza privata. Lo ha spiegato la Cassazione in un recente provvedimento, numero 1912. Il caso esaminato riguardava il parcheggio da parte di un soggetto che, con la sua auto, impediva ad un altro automobilista di transitare con il proprio mezzo.

Pochi sanno che parcheggiare male potrebbe portare al reato

Nel caso specifico, la Cassazione ha assolto l’imputato che aveva parcheggiato male, perché la sua auto non impediva del tutto il passaggio di quella dell’altro. Semplicemente, ne rendeva più difficile le manovre e il passaggio. I giudici hanno spiegato, però, che in caso contrario, ovvero se l’auto, in divieto di sosta, avesse impedito del tutto il passaggio del mezzo dell’altro, allora sarebbe stato configurabile il reato di violenza privata. Il codice penale punisce questo comportamento fino a 4 anni di reclusione.

Attenzione, dunque, a parcheggiare bloccando del tutto il transito di altri veicoli. Infatti, posteggi che limitano del tutto la libertà di movimento di un altro soggetto possono essere considerati penalmente rilevanti.