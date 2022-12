Difficile descrivere a parole la bontà di questi 2 dolci di Natale da fare in casa e provare subito

I tempi stringono e non sappiamo quale dolce preparare per queste feste? Queste 2 ricette velocissime saranno la nostra salvezza e ci aiuteranno a portare in tavola buonissimi dolcetti.

Durante le feste natalizie, sulla nostra tavola non mancheranno certamente i dolci della tradizione. Non parliamo solo di panettone e pandoro, ma anche di struffoli, panforte e tanti altri dolci regionali.

Non esiste, infatti, pranzo o cena ben riuscito senza un buon dolce a chiudere la scena. Per personalizzare la tavola, però, non basteranno i classici dolci acquistati al supermercato, ma dovremmo fare qualcosa in più.

C’è anche da dire, però, che i tempi sono stretti, e che non sempre si ha molto tempo da trascorrere in cucina, soprattutto a Natale. Tra primi e secondi piatti da preparare, l’ultima cosa che vorremmo sarà sicuramente perdere tempo con ricette lunghe e laboriose.

Il problema è risolto grazie a queste 2 ricette davvero facilissime. Prepareremo insieme dei dolci a prova di bambino, ma dovremo fare attenzione a non divorarli per quanto sono buoni.

Sono, infatti, i classici “uno tira l’altro”, che metteranno a dura prova la nostra resistenza. Proviamo subito queste fantastiche ricette che ci conquisteranno dal primo morso.

Difficile descrivere a parole la bontà di queste 2 ricette per dolci da gustare a Natale e Capodanno

Il profumo del Natale sta ufficialmente invadendo le nostre case, e l’aria è frizzante. In casa molti di noi ospiteranno parenti e amici, e, a tal proposito, dovremmo fare attenzione ad evitare alcuni errori molto comuni quando si apparecchia la tavola.

Tornando ai dolcetti, invece, potremo metterci subito alla prova con queste 2 ricette facilissime.

Palline al cocco al cioccolato che non devono cuocere

Dovremo mischiare 200 g di ricotta e 60 g di zucchero, fino a quando tutto sarà ben amalgamato. Poi aggiungiamo 150 g di farina di cocco e 50 g di gocce di cioccolato, quindi mescoliamo ancora il tutto. Otterremo un composto morbido, con cui potremo creare le nostre buonissime palline di cocco al cioccolato.

Mandorle pralinate a cui è difficilissimo resistere

Difficile descrivere a parole la bontà di questi dolci. Passiamo a un altro dolcetto, troppo facile e incredibilmente gustoso. Lo troviamo normalmente nelle fiere di paese, e si compra come street food da gustare passeggiando per le vie.

Stiamo parlando delle mandorle pralinate, un vero must delle feste e, oltretutto, facilissime da preparare.

Le mandorle sono un frutto secco ottimo sotto diversi punti di vista, ottimo per tanti motivi anche per gli sportivi.

La ricetta che prepareremo oggi con le mandorle non è certamente la più dietetica, ma sul fatto che sia buonissima non ci sono dubbi. Per preparare le nostre mandorle pralinate ci serviranno solo 2 ingredienti.

In una pentola versiamo 200 g di mandorle e 150 g di zucchero e poco meno di metà bicchiere d’acqua.

Dovremo mescolare il tutto, fino a quando lo zucchero inizierà a cristallizzarsi. Quando lo sciroppo di zucchero si sarà ben addensato, inizierà ad attaccarsi alle mandorle. A quel punto, poi, dovremo versare tutte le mandorle su un piatto foderato con carta forno.

Facciamo attenzione a dividere sin da subito le mandorle, altrimenti rimarranno attaccate le une alle altre.

È effettivamente difficile descrivere a parole la bontà delle due ricette che abbiamo appena visto. Saranno l’una tira l’altra, e termineranno in men che non si dica.