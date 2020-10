Ecco perché cervello e masticazione sono collegati alla nostra linea

La masticazione è un’azione talmente scontata e quotidiana da non farci più nemmeno caso. A meno che, per nostra sfortuna non ci sia qualche problema ai denti o alle gengive. In questo caso, prima e dopo l’intervento del dentista, ci vuole molta cura nel masticare ogni cosa. Quando ci mettiamo a tavola, dobbiamo sempre tenere a mente che la masticazione è un processo fondamentale per la nostra digestione. Più mastichiamo e meglio digeriamo, concetto semplice, ma assolutamente veritiero. Dobbiamo però anche sempre ricordarci che il cervello aspetta di capire come reagire e cosa comandare. Ecco perché cervello masticazione sono collegati alla nostra linea e influenzano il nostro peso forma.

20 minuti di attesa

Tutti gli studi in materia alimentare concordano sulla tempistica che ci mette il cervello a comunicare allo stomaco se abbiamo mangiato a sufficienza. Un’attesa che può essere addirittura vanificata se mangiamo troppo velocemente. Al contrario, una masticazione lenta concede i tempi giusti per far sì che il cervello comunichi esattamente allo stomaco il senso di sazietà. In questo senso mangiare alimenti freschi, sani e possibilmente non confezionati, è un ulteriore vantaggio nella collaborazione tra i due organi.

I vantaggi della masticazione

Masticare lentamente e in maniera adeguata non ci consente solo di digerire meglio, producendo più succhi gastrici. Ma è importante anche per prevenire le carie, il tartaro e la placca dei denti. Inoltre, aspetto poco conosciuto ma altrettanto considerevole, la masticazione rinforza le nostre mascelle.

Tempi tecnici di masticazione

Parlando di tempistiche, potrebbero sorgere spontanee la domanda e la curiosità sui tempi di una masticazione. La risposta viene dagli studi di settore delle associazioni dentistiche, che suggeriscono di masticare circa 35 40 volte ogni boccone che introduciamo. Addirittura, in caso di alimenti particolarmente duri, come potrebbero essere delle bistecche, potrebbero servire 60/70 masticazioni. Ecco perché cervello masticazione sono collegati alla nostra linea e sono così importanti per il nostro metabolismo.

