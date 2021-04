I palermitani non sanno rinunciare a questo piatto golosissimo e in realtà, fuori dai sui limiti geografici, in pochi conoscono la vera ricetta della buonissima pasta al forno siciliana.

Da servire in tavola, da gustare anche seduti di fronte al mare, ad un picnic in montagna, insomma, ogni occasione è buona per cucinare questa pasta ricca ed ogni famiglia la cucina a modo proprio.

Esistono diverse varianti, quella invernale, quella estiva, vegetariana, con i salumi, ma a Palermo comanda la versione fatta con gli “anelletti”, ragù e tanto formaggio.

Alcune teorie suggeriscono che questo tipo di pasta risale al Medioevo, simulano gli anelli e i monili dell’epoca, per il resto non si sa bene l’origine di questa pietanza. Mentre il nome timballo si dice provenga da stampi a forma di tamburo.

Gli ingredienti per preparare la vera ricetta della buonissima pasta al forno siciliana

500 gr di anelletti;

500 gr di tritato misto (vitello e maiale);

200 gr di pisellini;

trito di sedano, carote, aglio e cipolle per il soffritto;

200 gr di concentrato di pomodoro;

1 litro e ½ di passata;

1 bicchiere di vino rosso;

basilico;

alloro;

100 gr di caciocavallo;

100 gr di formaggio grattugiato;

pangrattato;

sale, pepe, zucchero e olio q.b..

Per il ragù fare il classico soffritto con il tritato misto di carne e sfumare con il vino. Nell’ordine aggiungere: pisellini, concentrato, passata, sale, pepe, zucchero e foglie di alloro per togliere l’acidità. Fare bollire il tutto per circa un’ora, se si ha più tempo anche di più, a fiamma bassa e con il coperchio, solo a fine cottura mettere il basilico.

Preparare gli anelletti e infornare

Fare cuocere al dente la pasta, dopo averla scolata mescolarla con un po’ di condimento e i formaggi.

Spargere nel fondo della teglia olio e pangrattato e versare una parte della pasta, stratificare con il restante ragù, caciocavallo e formaggio fino all’ultimo strato che terminerà con formaggio e pane grattugiato.

Alcuni aggiungono a piacimento altri formaggi, tocchetti di melanzana fritta e uovo sodo.

Cucinare in forno preriscaldato a 180-200 gradi per 30 minuti e sarà pronto.

Se dovesse avanzare in giorno dopo, niente paura, è ottima anche fritta in padella con semplice olio d’oliva.