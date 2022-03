I problemi derivanti da disabilità e menomazioni tipiche di chi rientra nella Legge 104, danno diritto ad una lunga serie di benefici assistenziali, previdenziali ed economici. Ad esempio le esenzioni sul bollo auto. Ma anche il canone RAI. Agevolazioni fiscali non indifferenti queste come quelle sulle dichiarazioni dei redditi e sugli oneri detraibili. Ma esistono agevolazioni anche sull’acquisto di determinati beni. E sono proprio queste le agevolazioni che forse molti non conoscono o di cui sono ignari.

Pochi sanno che con la Legge 104 il disabile e i familiari possono acquistare diversi beni sfruttando le agevolazioni, non solo l’auto

Le agevolazioni per le persone affette da disabilità, ed in molti casi anche per i familiari a carico, riguardano anche l’acquisto di determinati beni. IVA agevolata e detrazioni IRPEF sono due vantaggi che possono essere sfruttati. Naturalmente l’auto è uno dei beni che offre diritto ad entrambe le agevolazioni.

Per le auto non ci sono particolari limiti. Infatti se il disabile acquista un veicolo, sia nuovo che usato, a prescindere dalla potenza del motore, ha diritto alla detrazione fiscale. Per il 2022 nelle dichiarazioni dei redditi si scaricano le spese sostenute nel 2021. In pratica se il disabile ha acquistato un veicolo nel 2021 può detrarre dal reddito il 19% di quanto speso, fino al tetto massimo di 18.075,99 euro. Un recupero di circa 3.434 euro. Infatti questa è la cifra che abbatte l’IRPEF dovuta, dal momento che la detrazione serve per ridurre l’imposta versata o da versare come risultanza della dichiarazione reddituale. Tale detrazione può essere utilizzata in 4 rate annuali di pari importo, cioè per 4 dichiarazioni dei redditi consecutive, da quella del 2022 a quella del 2025.

Tutti gli acquisti agevolati

La detrazione per l’acquisto dell’auto può essere sfruttata una sola volta a quadriennio. A meno che non ci siano casi di perdita del possesso di un veicolo (demolizione, radiazione, furto e incendio). Anche sull’IVA c’è una agevolazione. Al posto di una aliquota al 22% l’auto del disabile o della persona che ha il disabile a carico ed a cui presta assistenza, gode dell’aliquota agevolata al 4%. Sull’IVA ci sono dei limiti. Infatti il veicolo non deve essere di cilindrata superiore a 2.0 centimetri cubici per le auto a benzina (anche ibride), a 2.8 per le auto diesel o ibride e al di sotto dei 150 kW per le elettriche. Anche gli adattamenti di veicoli già in possesso del disabile godono di detrazione IRPEF e IVA agevolata. Perfino un veicolo che viene preso con contratto di leasing gode dell’IVA agevolata.

Agevolati anche gli acquisti di strumenti relativi al superamento delle barriere architettoniche (servoscala, piattaforme elevatrici e così via) e al miglioramento delle possibilità di deambulazione dell’invalido.

IVA agevolata e detrazione anche per l’acquisto di protesi e ausili per disabili, protesi odontoiatriche o oculistiche e apparecchi per i sordi. Lo stesso vale per poltrone ed altri ausili d’arredo collegate alla disabilità. Sempre per aiutare l’integrazione e la vita del disabile, rientrano tra i benefici anche gli acquisti di strumenti tecnici ed informatici. Pochi sanno che con la Legge 104, le agevolazioni vanno dal computer alla stampante, dal modem al telefono vivavoce.