La cucina è un luogo dove passiamo molte ore della nostra giornata e dovrebbe essere un luogo sicuro e agevole in cui muoversi. Può capitare però che mentre siamo intenti a cucinare o a fare le pulizie in questo ambiente, succedano alcune cose inaspettate e potenzialmente molto pericolose. Il piano cottura può iniziare a fare un rumore sospetto, come anche i fornelli sche scattano da soli. Oppure la luce del forno lampeggia senza che l’abbiamo acceso. Oppure peggio ancora potremmo prendere la scossa mentre abbiamo le mani vicine alle valvole o nel forno per pulirlo.

Tutto questo non c’entra con strani eventi paranormali come magari ci viene da pensare, ma bensì si potrebbe trattare di un banale difetto nella nostra cucina che però potrebbe nascondere un guasto e un pericolo per la nostra salute.

Un primo motivo per cui si stanno verificando queste stranezze può essere dovuto ad una fuga di corrente. Questa può essersi sviluppata a causa dei liquidi che nel tempo possono essersi infiltrati nei fornelli. Ad esempio colando fuori da una pentola in ebollizione, oppure mentre eravamo intenti a pulire un fornello con la spugna troppo inzuppata d’acqua. I cavi così impregnati possono essersi fusi o danneggiati e quindi non tenere più la corrente e lasciare che questa si disperda all’esterno arrivando a toccare altre parti del piano cottura.

Un secondo motivo può provenire da un difetto del cavo di messa a terra. Ad esempio: se non è presente perché l’impianto elettrico non è a norma. Se invece c’è ma è collegata male al quadro elettrico. Oppure Il cavo può essere danneggiato a causa di qualcosa di esterno.

I fornelli che scattano e il forno che lampeggia o il freezer che si spegne e riaccende e altri banali difetti dei nostri elettrodomestici potrebbero per questi motivi anche mettere a rischio la nostra vita

Infine, può essere che un elettrodomestico della cucina sia difettoso, o abbia subìto dei danni.

Se questo apparecchio guasto è collegato alla messa a terra comune con tutti gli altri componenti della cucina, questo comporterebbe il funzionamento generale dell’impianto e propagherebbe il difetto anche agli altri elettrodomestici.

Ecco perché in questo caso avremmo i fornelli che scattano e contemporaneamente il forno che lampeggia o il freezer che si spegne e riaccende. Una soluzione veloce per capire se si tratta di questo può essere di provare a staccare la spina di un elettrodomestico alla volta e vedere se il problema si risolve da solo.

In ogni caso, la corrente come tutti sappiamo è molto pericolosa e una scossa più o meno forte può essere fatale. Pertanto nel momento in cui la nostra cucina darà questo tipo di problema, sarà meglio affidarsi ad un professionista. In questo caso un elettricista, che saprà sicuramente come aiutarci e risolvere il guasto.