Chi ha mai detto che agosto non è un mese perfetto per continuare a piantare delle meraviglie in giardino e sul terrazzo? Infatti, pochi sanno che agosto è il mese perfetto per piantare questi 3 meravigliosi fiori che ci daranno grandi soddisfazioni e ci procureranno l’invidia dei vicini tutti. Queste giornate hanno due caratteristiche perfette per le piante che vedremo: clima più mite e più fresco. Ecco perché i bulbi troveranno le condizioni ottimali per crescere forti e sani. Andiamo alla scoperta di questi 3 fiori agostani.

Un fiore poco conosciuto ma meraviglioso

La nostra rassegna parte da un fiore che pochi conoscono ma davvero bellissimo: l’alisso. Perfetto come aiuola, l’alisso cresce e prospera a una velocità clamorosa. Tipico della nostra area mediterranea, è facilissimo da coltivare e richiede praticamente solo tanto sole. Non ha bisogno di molta acqua e spesso si accontenta di quella piovana a meno di non abitare in zone troppo siccitose. È la pianta ideale per coprire zone antiestetiche, buche, ruderi e parti meno belle del nostro giardino che si copriranno così di meravigliosi fiori.

Pochi sanno che agosto è il mese perfetto per piantare questi 3 meravigliosi fiori

Viole del pensiero e campanule non possono mancare nella parte verde della nostra casa e amano essere piantate proprio adesso.

Tutti conoscono le viole del pensiero e sanno che pur nella loro bellezza durano solo un paio di anni. Oggi grazie alle molte selezioni ne abbiamo davvero di tantissimi colori. Sono fiori molto conosciuti e proprio per questo ci permettiamo di dare un paio di suggerimenti utili per la loro coltivazione:

ricordarsi di eliminare quotidianamente i fiori appassiti che continuano a nutrirsi della pianta;

esiste la varietà della cosiddetta “viola cornuta” che non è biennale, ma perenne. Con l’importante differenza che fiorisce ad anni alterni.

Piantando adesso le campanule, facilissime da coltivare e dalle infinite varietà di colori, ci garantiremo una compagnia davvero vivace. Rispetto però alle colleghe di cui abbiamo parlato, la campanula è più delicata e richiede più acqua. Innaffiarla costantemente significherà infatti permettere alle radici di attecchire più rapidamente. Stiamo però molto attenti che un eventuale ristagno d’acqua può diventare letale soprattutto nel suo primo periodo di vita. Nel caso in cui decidessimo invece di invasarla, ricordiamoci che il vaso deve essere più profondo che largo e alla base dovremo inserire dell’argilla e della ghiaia.

