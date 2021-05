Pochi lo sanno ma questo metodo geniale permette di dare una nuova vita ai calzini spaiati o vecchi e rovinati

Non di rado può capitare che nelle lavatrici spariscano misteriosamente dei panni dal bucato. Questo succede spesso nel caso dei calzini e per questo motivo ci ritroviamo spesso con esemplari solitari.

Quando la situazione persiste molti li buttano via, sperando che questo inconveniente non capiti più, senza sapere, invece, che hanno un interessante uso diverso dal solito. Infatti pochi lo sanno, ma questo metodo geniale permette di dare una nuova vita ai calzini spaiati o rovinati.

Fogli per lo swiffer

Infatti se li si taglia con una forbice si può ricavare un piccolo straccio con cui pulire le superfici. In alternativa li si può lasciare così e li si può utilizzare al posto dei fogli usa e getta dello swiffer.

Basterà semplicemente prendere due fantasmini e infilarli alle due estremità opposte della scopa lavapavimenti. In questo modo si potranno riutilizzare più volte, disinfettandoli con l’aiuto della lavatrice.

Scaldino fai-da-te

In questo caso, invece, basta semplicemente munirsi anche di riso e orzo rigorosamente crudi. In alternativa vanno anche bene altri materiali naturali. Come, ad esempio, i noccioli delle ciliegie.

Prendere una calza pulita e riempirla di questi due ingredienti fino a farle prendere una forma rotonda. Assicurare quindi la parte superiore con l’aiuto di un elastico in modo da chiuderla bene.

Una volta finito, avremo un cuscinetto pronto da scaldare dentro il microonde. In tal modo avremo dato vita a uno scaldino fai-da-te da applicare in caso di eventuali dolori cervicali o semplicemente per scaldare il letto d’inverno nelle giornate più fredde.

