Ieri è scaduto un nostro setup annuale e queste date nell’80% ed oltre dei casi, fanno iniziare fasi direzionali. Cosa attendere da ora in poi? Fra oggi e domani avremo probabilmente il responso che attendiamo da qualche giorno anzi da qualche settimana. Infatti, i prezzi dall’inizio del mese di aprile continuano a muoversi in una stretta lateralità, alternando continui falsi segnali al rialzo e poi al ribasso.

Siamo giunti in un punto dove finalmente partirà direzionalità? Potrebbe essere, infatti sono queste giornate decisive per Wall Street mentre Cisco Systems batte le attese ma non convince.

La società americana che opera nel settore della tecnologia ha battuto le stime sugli utili ma non le previsioni sui ricavi.

Il titolo (NASDAQ:CSCO) ha chiuso la giornata di contrattazione del 19 maggio al prezzo di 52,47 dollari in ribasso dello 0,87%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 43,04 ed il massimo a 54,14.

Il titolo è stato inserito dal nostro Ufficio Studi nella Lista delle raccomandazioni in data 12 gennaio 2021 al prezzo di 45,36 dollari per azione con una stima di fair value a 65,28.

La strategia operativa

Per chi mantiene posizioni rialziste come da nostre precedenti indicazioni, può alzare lo stop loss/profit a 50,29. Primo supporto a 51,46. Fino a quando reggerà al rialzo area di 50,29, l’obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi è posto a 55,06 e poi 58,90.

I livelli da monitorare per la seduta di giovedì sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza ribassista. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 33.945.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 13.304,61.

S&P 500

Tendenza ribassista. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 4.116,93.

In corso anche se non è ancora decisa la direzione finale, sembra la formazione di uno swing laterale ribassista. Fra oggi e domani attendiamo conferme o smentite.

Procederemo per gradi.