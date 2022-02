Pochi lo sanno ma per far crescere le nostre piante rigogliose e meravigliose il segreto è nel nostro cellulare

Moltissimi di noi hanno una grande passione che li accomuna. Stiamo parlando del giardinaggio. Questo hobby, infatti, permette a tantissimi di lasciar andare la propria creatività, di rilassarsi e, soprattutto, di divertirsi. Prendersi cura di essere viventi e speciali, come le piante, è proprio un lavoro a tempo a pieno e molti amano immergersi completamente in esso. Tra l’altro, non tutti sanno che pare faccia anche bene alla nostra salute, proprio come specifichiamo in questo nostro precedente articolo. Nonostante la bellezza di tutto ciò, però, sappiamo anche quanto possa essere faticoso. E, soprattutto, quanto possa risultare difficile prendersi cura di un giardino intero da soli. Ma forse la risposta è proprio nel nostro smartphone.

Le applicazioni che possono aiutarci a prenderci cura delle nostre piante, assicurandoci che crescano alla perfezione

Non tutti lo sanno, ma esistono delle app che possono suggerirci il modo migliore in cui prenderci cura delle nostre piante. Infatti, tenere d’occhio un giardino da soli è complesso, ma con l’aiuto del telefono può diventare decisamente più semplice. E pochi lo sanno ma per far crescere le piante come vogliamo, possiamo proprio affidarci ad alcuni siti. Già in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato ben 5 applicazioni da installare sullo smartphone, che potrebbero aiutarci nella cura delle nostre piante. Con funzioni differenti e scopi diversi, ogni app sicuramente potrebbe darci una mano sostanziale e potrebbe far crescere le nostre piante nel migliore dei modi. Oggi, però, aggiungiamo alla lista un’ennesima applicazione, perfetta per tutti coloro che hanno anche giardini grandi da curare e che spesso non sanno come organizzarsi.

L’app che stiamo presentando oggi si chiama Gardenizen, ed è disponibile sia per IOS che per Android. Dunque, tutti quanti potranno sfruttare le sue potenzialità. In parole povere, si tratta di un vero e proprio archivio di dati, dove si possono registrare tutti i tipi di piante che stiamo coltivando. In questo modo, troveremo sul nostro schermo una specifica mappa di ogni germoglio che stiamo facendo crescere. Avremo così un orto virtuale direttamente sul nostro smartphone, che ci indicherà tutte le tipologie di piante che abbiamo e non solo.

Grazie all’applicazione, infatti, potremo consultare anche il giusto modo per annaffiare ognuna di esse, il terreno più adatto, la semina, la luce necessaria per farle crescere in modo corretto. Insomma, avremmo una vera e propria enciclopedia delle piante di cui ci stiamo prendendo cura. Potremo, quindi, essere certi di non avere alcuna dimenticanza e di star facendo le cose in modo corretto per ognuna delle nostre piccole piante.

In alternativa, potremmo optare per un’altra favolosa applicazione, ossia Moon & Garden, che ci darà modo di organizzare la nostra attività di giardinaggio proprio seguendo la Luna. In pratica, si tratta di un sito che si basa sulla biodinamica e, al tempo stesso, sulla saggezza delle vecchie generazioni. Potremo così seguire i movimenti del cielo, per capire quale sia il momento più adatto per seminare e prenderci cura di un determinato tipo di pianta.