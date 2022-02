Avere sempre una cucina pulita e profumata non è facile soprattutto se si sta molto ai fornelli. Abbiamo preparato le patatine fritte, una bistecca ai ferri o bollito i cavoli. Anche se abbiamo acceso la cappa abbiamo notato che il cattivo odore non va via. Anzi sembra quasi provenire dalla stessa cappa.

Spesso ce la prendiamo con la cappa che non è molto potente o con gli alimenti preparati. Magari abbiamo anche giocato d’anticipo e fatto bollire un po’ di cannella nell’acqua. Questo rimedio in genere è efficace per togliere la puzza di fritto dalla casa. Però questa volta non sembra funzionare e il problema potrebbe essere un altro.

È possibile che i filtri della cappa siano da pulire o che ci sia del grasso incrostato all’interno. Quindi è bene sapere come prenderci cura della cappa per averla sempre efficiente. In questo modo ci durerà più a lungo, aspirerà al meglio tutti gli odori e la casa sarà sempre profumata.

In aggiunta ai filtri pieni di grasso e unti della cappa per annullare i cattivi odori ecco cosa pulire

La maggior parte delle cappe moderne è in acciaio inox e la pulizia ordinaria è davvero facilissima. Basta estrarre i filtri in acciaio e metterli in lavastoviglie almeno ogni 2 mesi per eliminare il grasso accumulato.

Se poi non si possiede una lavastoviglie si possono tranquillamente mettere in ammollo. Utilizzando una soluzione di aceto bianco e acqua è possibile rimuovere l’unto. Però delle volte anche se i filtri sono appeni puliti continuiamo a sentire un cattivo odore.

Non basta pulire solo i filtri

Oltre al filtro removibile la nostra cappa potrebbe avere anche dei filtri antiodore. Questi con il passare del tempo assorbono tutti i fumi provenienti dalla cucina e vanno sostituiti. In base alla tipologia le tempistiche saranno diverse, ma in genere si parla sempre di qualche mese. Se poi la cappa presenta anche un filtro antigrasso sintetico va sostituito anche quello. Si tratta di quella sorta di spugnetta o lanuggine che si acquista in fogli.

Ma oltre ai filtri bisognerebbe pulire anche il condotto interno. Una volta rimossi i filtri in acciaio e gli eventuali altri filtri noteremo subito la sporcizia. Infatti il grasso potrebbe depositarsi anche nel condotto e vicino al motore. Sarebbe bene procedere a questa pulizia ogni 6 mesi o ogni anno ma attenzione ai prodotti. Usiamo un panno microfibra umido e del sapone neutro e poi risciacquiamo evitando le parti di meccanismo esposte.

Quindi, per una pulizia profonda in aggiunta ai filtri pieni di grasso non va trascurato il motore. Anche lì si accumula la sporcizia e oltre a rovinare la cappa potrebbe anche essere pericoloso. Infatti il grasso essendo composto da residui di oli potrebbe essere infiammabile. Sarebbe bene procedere alla pulizia profonda anche dei pensili adiacenti alla cappa. Infatti sulla parte superiore dei pensili si va ad accumulare il grasso rendendoli uno dei posti più sporchi della casa.

