La natura ha sempre tantissimi straordinari modi di apportare grossi benefici sulla salute umana e di migliorare il benessere del corpo. Un chiaro esempio è il polline d’api, le cui proprietà sono davvero interessantissime, come dimostrano questi recenti studi. Il polline costituirebbe una grandissima fonte di vitamine, fibre, carboidrati e Sali minerali. Infatti, davvero in pochi lo assumono ma questo è un eccezionale antibiotico naturale che combatte colesterolo e grasso addominale, riducendo molti centimetri del girovita. La Redazione di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa intende svelare i migliori benefici sul corpo di questo prodotto naturale dalle caratteristiche eccezionali.

Quali sono i benefici del polline d’api e quali effetti ha sul corpo umano

Il polline d’api ha un altissimo valore energetico e vanta un ottimo contenuto di carboidrati, fibre, lipidi, acidi grassi, enzimi, diverse vitamine e amminoacidi. Poi Sali minerali e flavonoidi che lo rendono anche estremamente antiossidante. La Redazione aveva riportato effetti paragonabili a questi anche in questa importantissima pianta.

Il polline di quasi ogni pianta possiede tutte queste caratteristiche, ma esistono specie botaniche dal contenuto nutrizionale ancora più importante. Altri fattori che influiscono sono anche età della pianta e condizioni dell’ambiente di sviluppo.

Il polline costituirebbe, poi, un antibiotico naturale, con importanti effetti sugli stati influenzali. Esso determinerebbe un aumento di emoglobina nel sangue, capace di migliorare anche le prestazioni sportive. Ma gli straordinari benefici del polline non terminano di certo qui.

Importanti effetti anche sulla salute del fegato avrebbe il polline del genere Cardus e quasi tutte le altre specie migliorerebbero anche memoria e apprendimento. L’alto contenuto di fitosteroli migliora anche i livelli di colesterolo (Trautwein e Demonty, 2007) e gli effetti positivi sono importanti anche sulle ossa grazie all’alto contenuto di calcio.

In commercio è possibile trovarlo in 3 diversi modi: il polline (fresco) grezzo, il polline fresco e quello disidratato. Il suo consumo è frequente in diete vegetariane e sono in moltissimi a utilizzarlo in particolare a colazione, in abbinamento a yogurt e frutta fresca.

Bisogna precisare che il polline può provocare reazioni allergiche o problemi intestinali, per questo è sempre preferibile iniziare con minime dosi. Il consiglio è quello di rivolgersi sempre a specialisti del settore che, dopo averne valutato l’idoneità, sapranno indicare la dose adatte. È comunque fortemente sconsigliato consumarlo in età pediatrica o in gravidanza.