Con l’estate e l’avvicinarsi delle vacanze al mare, il desiderio di essere in forma, magri e allenati cresce sempre di più.

Cominciamo a mangiare bene e in modo sano proprio per sentirci bene quando siamo in costume.

Come ben sappiamo, purtroppo, non si possono fare miracoli in pochi giorni o in pochi mesi. Dobbiamo sempre essere consapevoli che un percorso che ci faccia sentire bene con noi stessi e guardandoci allo specchio deve durare tutto l’anno.

Molti di noi, spesso, non riescono nell’intento di perdere peso e rimettersi in forma, perché vedono la dieta come una privazione e una punizione.

Mangiare bene, facendo diventare le giuste abitudini, uno stile di vita è il primo passo verso un miglioramento.

La ricetta dei fagottini ripieni leggeri e light per una colazione da urlo

La dieta e i piani alimentari sani e bilanciati non devono essere visti come privazioni. In un buon piano alimentare, possiamo mangiare tutto. La cosa importante è bilanciare i macro nutrienti.

Esistono tantissime ricette sfiziose e davvero gustose che contengono poche calorie, che sono veloci da preparare e che non ci privano di nulla.

Vediamo oggi insieme, la ricetta dei fagottini ripieni leggeri e light per una colazione da urlo.

La pasta fillo

Per preparare questi fagottini light, avremo bisogno, innanzitutto, della pasta fillo. Questa pasta ci servirà per fare la base. Pochi la conoscono e sanno che è una buonissima alternativa alla pasta frolla o alla pasta sfoglia che sono nettamente più caloriche e ricche di grassi.

Possiamo trovarla in tutti i supermercati, tenerla in frigo e utilizzarla quando vogliamo.

Sono fogli di pasta che possiamo riempire con lo yogurt greco, la marmellata o con le creme proteiche per creare dei veri e propri fagottini sfiziosi.

Farcirli è semplice. Vanno poi chiusi decidendo la forma che più preferiamo e cuocerli in padella o 5 minuti nel forno.

Utilizzando questi ingredienti, anche stando a dieta, possiamo gustare colazioni davvero buone e sfiziose che non ci faranno venire voglia di sgarrare ad ogni pasto.