Durante quest’autunno molte coppie di innamorati convoleranno a nozze e per il giorno più bello deve essere tutto perfetto. A tal proposito, potrebbe essere utile conoscere quale saranno i colori e i fiori di tendenza per un bouquet sensazionale. Ma l’autunno potrebbe portare delle piacevoli sorprese anche per le coppie già sposate o conviventi.

I figli sono un dono prezioso e per chi ha scoperto da poco di aspettare un bambino, questo articolo potrebbe essere utile. Oggi daremo qualche dritta sui nomi più alla moda di questo periodo, anche se pochi li scelgono per le figlie ma questi nomi sono tra i più elogiati dai vip.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ecco la lista

Siamo in dolce attesa di una bimba e non abbiamo idea di quale nome darle? Noi di ProiezionidiBorsa avevamo già trattato l’argomento, consigliando dei nomi molto originali e inusuali, ma italianissimi. La lista di nomi femminili che seguirà sarà quella più elogiata sul web e dalle vip. Ovviamente saranno i nomi alla moda durante l’anno prossimo.

Greta: significa “perla” e non c’è significato più bello da dare alla propria figlia; l’onomastico è il 22 febbraio. Elena Santarelli ha chiamato la figlia così.

Aurora: questo termine indica il fenomeno antecedente al sorgere del sole ed è accostato sia alla nascita in senso figurato sia al significato di “splendere”. Andato in voga grazie alla canzone di Eros Ramazzotti. Aurora è un nome che va ancora di moda; l’onomastico è il 7 dicembre.

Agnese: significa “pura” ed è stato Alessandro Benetton a chiamare la propria figlia con questo splendido nome; l’onomastico è il 21 gennaio.

Ginevra: il termine è difficile da interpretare ma potrebbe essere un mix tra “spirito luminoso” e “bianca”. Nome molto alla moda grazie al film “Ho voglia di te”, è stata Anna Valle a dare alla figlia questo nome; l’onomastico è l’1 novembre.

Mia: si sostiene che sia una variante del nome Maria, per cui il significato potrebbe essere ricondotto a quello di Maria come “cara”, “amata”, tra gli altri. Angela Melillo e Alessia Mancini hanno scelto questo nome, anche se quest’ultima ha adottato un’altra variante, ossia Mya; l’onomastico è l’1 novembre.

Sofia: significa “saggezza” o “sapienza” ed è un nome che va tantissimo di moda; è stato scelto da moltissimi vip tra cui Giorgia Palmas e Federica Panicucci; l’onomastico è il 18, 23 o 30 settembre.

Pochi li scelgono per le figlie ma questi nomi sono tra i più elogiati dai vip

Questi nomi sono quelli che ritorneranno di moda nei prossimi mesi del 2022. Tra l’altro, oltre alla bellezza del suono, è ricco anche il significato che portano. Se siamo indecisi e abbiamo la testa in confusione, questi nomi potranno togliere qualsiasi dubbio.