Pur non appartenendo propriamente alla nostra tradizione, Halloween è entrato comunque nelle nostre case. In questi due ultimi anni ci sono mancati ad esempio i bambini che suonavano al campanello con la frase tradizionale: “dolcetto o scherzetto”. Torneremo a rimettere le zucche alla finestra, ma è tempo anche di pensare a qualche piacevole ricetta. Aspettando Halloween con questi saporitissimi biscotti facili da preparare e pronti in pochi minuti. Per la delizia non solo dei bambini, ma anche dei più golosi. Unica cosa: armiamoci dei taglia-biscotti con le formine caratteristiche delle figure di Halloween. Sono acquistabili nei negozi di casalinghi o su internet.

Ecco gli ingredienti per la nostra ricetta

Ecco dunque gli ingredienti che ci servono per preparare i nostri biscotti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

250 grammi di burro;

200 grammi di zucchero;

550 grammi di farina;

2 uova;

vanillina o estratto di vaniglia;

scorza di arancia;

marmellata a piacere per la farcitura;

zucchero a velo.

Aspettando Halloween con questi saporitissimi biscotti facili da preparare e pronti in pochi minuti

Come prima cosa dedichiamoci alla preparazione della pasta frolla, a mano o col mixer:

facciamo il classico vulcano di farina e inseriamo al centro il burro spezzettato, mantenendolo pure a temperatura frigorifero. Iniziamo quindi ad amalgamare e aggiungiamo lo zucchero, la scorza di arancia, un pizzico di sale, le uova e la vaniglia;

impastiamo tutto per bene fino a formare il classico panetto vellutato. Schiacciamolo e avvolgiamolo in una pellicola per alimenti, lasciandolo riposare in frigo per un’oretta;

riprendiamo la preparazione prendendo pasta frolla e stendiamola magari con un mattarello infarinato, lasciandola con uno spessore di circa 4 mm. Attenzione che la pasta frolla sia fredda;

utilizzando gli stampini cominciamo a fare le nostre formine. Se non le abbiamo, nessun problema perché possiamo fare dei cerchi con degli occhietti;

prendiamo la teglia del forno, rivestiamola di carta e riponiamoci sopra le figure. Rimettiamo in frigorifero per un’altra decina di minuti e nel frattempo accendiamo il forno a 180 °;

cuociamo per una decina di minuti e facciamo raffreddare;

Con l’aiuto di una sac à poche, riempiamo di marmellata gli occhi e, se vogliamo, prepariamo dei biscotti doppi sovrapponendoli, con la farcitura della marmellata stessa;

possiamo chiudere la nostra ricetta con una bella spolverata di zucchero a velo.

Approfondimento

Tutto il profumo delle arance nella torta del momento ovvero il Pan d’arancio