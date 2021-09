Quante donne sono in dolce attesa? La maternità è il periodo più bello e importante di una donna. Certo, è un momento essenziale anche per il papà.

Le donne in gravidanza sono ancora più belle e spesso si dice la frase “la gravidanza dona”. Non dona solo la persona più importante della nostra vita, un figlio, ma dona anche una luce diversa in viso. Gli occhi brillano, la pancia è gonfia e si deve ammettere che le donne incinte sono anche sensuali.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Questo è un momento fondamentale per la crescita personale e per la coppia, ma è altrettanto essenziale il momento della scelta del nome. C’è chi sceglie di dare al proprio figlio/a il nome del nonno/a, chi lo stesso nome con l’aggiunta di “junior”. Oggi il team di ProiezionidiBorsa, invece, vuole informare gli stimati Lettori circa i nomi che stanno spopolando e che non sono molto comuni. E potrebbe essere utile anche questo articolo qualora si volesse adottare un cucciolo affinché crescano insieme.

Alcuni scelgono nomi stranieri ma noi della Redazione consiglieremo dei nomi italianissimi. Se si aspetta una meravigliosa principessa, questo articolo aiuterà a togliere ogni dubbio. Andremo alla ricerca dei nomi più inusuali, ecco perché in pochi danno alla neonata questi nomi femminili ma sono i più ricercati e significativi.

I nomi femminili

Se nel grembo sta crescendo una femminuccia e si è indecisi sul nome, e contemporaneamente si ricercano nomi rari e significativi ma belli ecco una lista:

Anita. Il nome ha un significato particolare poiché simboleggia la grazia ed è una variante di Anna, madre della Madonna. Il nome è conosciuto grazie alla moglie di Giuseppe Garibaldi;

Sveva. Il nome deriva da svet che significa luce. È un nome abbastanza insolito ed è conosciuto grazie allo scrittore Italo Svevo;

Vittoria. Inutile dire cosa il nome simboleggi. È un nome molto bello, sinonimo di coraggio, forza e intraprendenza;

Adele. Il nome significa nobile e sicuramente si parla in termini di spirito, e non da una prospettiva materialistica. Non stupirebbe se la bambina crescesse con una personalità dolce e sensibile;

Ginevra. Il nome rappresenta lo spirito bianco e le varianti delle altre lingue sono Jennifer in inglese e Genève in francese, anch’essi molto belli;

Regina. Un nome più nobiliare di così! Significa persona perspicace. Ma le bimbe con questo nome saranno determinate non solo a raggiungere i propri obiettivi ma la perspicacia si vedrà soprattutto in soccorso degli altri.

In pochi danno alla neonata questi nomi femminili ma sono i più ricercati e significativi

Come abbiamo visto questi nomi hanno dei significati pazzeschi e di senso profondo. Ce ne sono veramente tantissimi di altri nomi abbastanza prestigiosi e rari allo stesso tempo. Basta, comunque, un po’ di fantasia. Solitamente il nome arriva da sé una volta che si ha la propria bambina tra le braccia.