Pochi la mangiano, ma questa frutta potrebbe aiutare a combattere il colesterolo

L’arrivo dell’autunno corrisponde spesso ad un drastico cambiamento nelle tavole degli italiani. Le tavolate di pesce e frutta lasciano infatti spazio a formaggi, arrosti di carne e dolci, cibi tanto buoni quanto ricchi di energia. Allo stesso tempo, però, questo cambio di alimentazione può portare a maggiori livelli di colesterolo, mettendo a rischio la nostra salute. Ecco perché oggi andremo a scoprire alcuni piccoli toccasana tanto buoni e benefici per la salute quanto poco consumati. Infatti, pochi la mangiano, ma è questa la frutta che aiuta a combattere il colesterolo. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Una buona abitudine per la salute

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nel corso dei nostri articoli Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo presentato molte piccole accortezze che possono aiutarci a preservare la nostra salute. Ad esempio, abbiamo spiegato perché è meglio non esagerare con gli alcolici e perché è importante stare attenti all’inquinamento ambientale. Oggi andremo invece alla scoperta di una tipologia di frutta capace di preservare la salute del nostro sistema cardiovascolare. Infatti, consumare questi alimenti in maniera continuativa aiuta ad abbassare il colesterolo e allontanare il rischio di pericolose problematiche di salute. Parliamo della frutta secca, alimento estremamente importante per la dieta quanto, purtroppo, poco consumato.

Pochi la mangiano, ma è questa la frutta che aiuta a combattere il colesterolo

Infatti, un consumo continuativo di frutta secca può avere degli effetti positivi sulla salute.

In particolare, quelli a guscio presentano delle caratteristiche particolarmente positivi. A questa categoria appartengono alimenti quali pistacchi e mandorle, ma anche noci e castagne.

Questi alimenti sono infatti ricchi di grassi “buoni”, che aiutano a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo. È importante però sottolineare che tali caratteristiche si conservano solamente quando questi alimenti non sono sottoposti a forme di calore.

Inoltre, questi alimenti hanno delle ottime qualità antiossidanti grazie alla presenza della vitamina B e della vitamina E. Infine, le stesse sono un alimento mediamente proteico e ad alto contenuto di energia, il che le rende perfette anche per gli sportivi.

Per consumare questi alimenti al meglio si consiglia di assumerli lontani dai pasti e di non esagerare con le quantità. Il momento migliore per consumare la frutta secca è infatti la mattina oppure durante il pomeriggio, come snack. Quando decidiamo di cambiare o integrare la nostra dieta con nuovi alimenti è bene rivolgersi sempre al medico che saprà consigliarci in merito alla nostra salute.

Approfondimento

In pochi ci pensano ma questa piccola accortezza potrebbe prevenire il cancro ai polmoni