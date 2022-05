Pochi immaginano che questi frutti possono far dimagrire in modo permanente, eccoli elencati

E risaputo che mangiare frutta ogni giorno faccia bene alla salute e rafforzi il proprio sistema immunitario. Quello che invece pochi sanno è che questi frutti possono far dimagrire in modo permanente!

Uno studio dell’Università di Harvard, in collaborazione con l’Università dell’East Anglia, ha scoperto che le persone che mangiano alcuni tipi di frutti, sono più magre e lo restano per sempre. Questo accade grazie ai flavonoidi e agli antiossidanti, sostanze vegetali presenti in questi frutti, che contrastano l’aumento di peso e che ritroviamo anche in un tipo speciale di té che permette di perdere qualche chilo prima dell’estate.

I frutti di bosco, in particolare fragole e mirtilli, e le mele, ad esempio, hanno un contenuto di flavonoidi particolarmente elevato. Chi consuma questi frutti regolarmente resta più magro e più a lungo. È un buon motivo per introdurli nella propria alimentazione, soprattutto adesso che siamo alle porte dell’estate!

Questi frutti possono far dimagrire in modo permanente: le pere e le mele

Alla fine del 2015, un altro studio della Louisiana State University ha rilevato che il consumo regolare di pere protegge dall’obesità. I soggetti studiati sono stati osservati per un periodo di tempo abbastanza lungo. Gli studiosi hanno concluso che le persone che mangiano una pera al giorno hanno un rischio inferiore del 35% di diventare obesi. Il motivo risiede nelle fibre alimentari contenute nelle pere e anche nel loro potere drenante.

Anche le mese sono un frutto che contribuisce alla magrezza permanente, grazie alla pectina, una fibra alimentare idrosolubile che stimola l’attività intestinale. In questo modo si otterrà una più veloce e permanente perdita di peso.

Anche melograno e avocado fanno dimagrire

Il melograno è ricco di minerali, vitamine e antiossidanti. Questi ultimi sono particolarmente importanti quando si tratta di perdere peso, poiché mantengono attivo il metabolismo e quindi combattono efficacemente i chili di troppo. Inoltre, i melograni sono molto poveri di calorie. Bevi un bicchiere di succo di melograno fresco più spesso al mattino o aggiungi alcuni semi alle insalate che si consumano a pranzo e a cena, in modo da renderle maggiormente depurative.

L’avocado è ricco di grassi polinsaturi sani che aiutano a perdere peso. Abbassano il colesterolo cattivo e il livello di zucchero nel sangue e, quindi, prevengono i picchi glicemici.

Arance e pompelmi aiutano a restare magri più a lungo

La vitamina C è probabilmente la prima cosa che viene in mente quando si pensa agli agrumi. Proprio questa vitamina è perfetta contro le maniglie dell’amore, poiché aumenta la combustione dei grassi fino al 30% in più. Anche l’ormone norepinefrina, che viene prodotto nella ghiandola surrenale e supporta la disgregazione dei grassi, richiede quantità sufficienti di vitamina C, ecco perché questi agrumi sono essenziali.

In conclusione, introdurre questi frutti regolarmente nella propria alimentazione significa dimagrire più velocemente e mantenere il dimagrimento in modo permanente.

Approfondimento

Questo potrebbe essere il modo giusto per dimagrire velocemente e definitivamente secondo alcuni esperti