Se non abbiamo ancora perso quel chilo di troppo che ci è stato regalato dalle festività natalizie dovremmo iniziare a regolamentare meglio la nostra alimentazione. Potremmo quindi prepararci delle insalate con verdura di stagione e frutta secca. Gli abbinamenti saranno semplici ma molto vari e gustosi, basta mettersi alla prova e provare un’alimentazione differente che ci farà tornare in linea.

Un piatto unico ma avvolgente

La base per una insalata di stagione anche d’inverno rimane sicuramente la lattuga. A questa potremmo abbinare noci e radicchio per fare una variazione al genere più classico.

Le noci sono ricche di omega 3 e omega 6 e aiutano a ridurre la pressione alta e i trigliceridi nel sangue. Sapientemente combinate con altri frutti o altre verdure di stagione le noci, arricchiranno il nostro piatto e ci sazieranno.

Prendiamo dunque le noci e sbucciamole. Affettiamo una mela e mettiamola dentro la ciotola in cui precedentemente abbiamo posto la lattuga verde e a foglia larga. Condiamo con olio e aceto. In alternativa, anche con aceto balsamico o salsa di soia, se è di nostro gradimento.

Se vogliamo aggiungere un tocco di personalità alla nostra insalata, a questo punto useremo i chicchi di melograno per decorarla.

Un’ottima variazione a questa insalata è l’utilizzo del radicchio. Potremmo decidere di sostituire il radicchio all’insalata verde o di metterli insieme. Nel caso in cui il radicchio fosse la base per la nostra insalata, potremmo abbinare la pera anziché la mela, accompagnando il tutto con noci e rucola. Condire come già consigliato e avremo un’insalata pronta all’uso.

Oltre ad arance e finocchi anche melograno, noci e altri ingredienti serviranno per preparare insalate depurative anche d’inverno

Non dimentichiamo che tra le più gustose e ricche di vitamina C c’è un’insalata davvero speciale, composta da arance e finocchi. Se abbiniamo a questi due ingredienti anche le olive e delle fettine di cipolla lunga otterremo un piatto gustoso e pieno di elementi nutritivi.

Infatti, l’arancia è ricca di vitamina C e di sali minerali, il finocchio è digestivo, depurativo e un disintossicante per il fegato. Questa insalata appartiene alla tradizione siciliana ed è adatta da mangiare dopo grandi e lauti pranzi. Ed è tra le migliori insalate digestive e depurative che si conoscano. Provare per credere.

Oltre ad arance e finocchi anche melograno e moltissimi altri ingredienti di stagione, cotti o crudi, ci permetteranno di preparare delle insalate con cui accompagnare i secondi piatti. Questi abbinamenti, ottimi anche come insalatone e piatto unico, saranno gustosi e saporiti. Non facciamoli mancare sulle nostre tavole.