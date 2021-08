Pochi immaginano che bastano poche parole di questo avvincente romanzo del mistero per innamorarsi della protagonista

Per non perdere la sana abitudine estiva di leggere un buon libro, questo consiglio di lettura è perfetto.

Si tratta del romanzo della talentuosa scrittrice italiana Alice Basso che narra l’intricata avventura di Vani. La “ghostwriter” protagonista di ben 5 romanzi dell’autrice che il pubblico ha imparato a conoscere e ad amare.

Uscito nel maggio del 2019 edito da Garzanti si può acquistare sia in versione cartacea sia per e-book.

Vani è una donna molto intelligente, di successo, un po’ schiva. Ma grazie alle sue spiccate doti intuitive e introspettive è in grado di imitare alla perfezione la personalità e le caratteristiche peculiari di qualsiasi scrittore e genere letterario.

Ecco il segreto del suo successo come ghostwriter nel difficile mondo dell’editoria.

Ma oltre al suo innato talento, Vani deve dire grazie al suo capo, Enrico Fuschi che dopo averle parlato di un importantissimo progetto sparisce inspiegabilmente.

La scrittrice è anche consulente per la polizia e grazie al suo rapporto speciale con il commissario Berganza, si mette sulle tracce dell’amico. L’indagine li porta fino a Londra guidati dalle parole di Lewis Carrol e Arthur Conan Doyle.

Mano mano che ci si addentra nella lettura di questo romanzo del mistero, emergono i segreti inaspettati di Enrico. Segreti e intrighi che non coinvolgono solo lui ma anche tutte le persone a cui Vani vuole bene.

Perché leggere questo romanzo

Perché l’autrice ha la capacità di costruire personaggi a cui il lettore si affeziona romanzo dopo romanzo. Il suo impeccabile stile affascina e conquista.

Alice Basso ha un curriculum da invidiare nonostante la sua giovane età. Nasce a Milano nel 1979 e dopo la maturità classica consegue la laurea Alla Normale di Pisa e ottiene un master in Comunicazione e Media.

Dopo aver lavorato diversi anni per case editrici come redattrice e traduttrice, debutta nel 2015 come scrittrice. È allora che nasce Vani Sarca, la ghostwriter appassionata di gialli che collabora con la polizia.

Il consiglio

Pochi immaginano che bastano poche parole di questo avvincente romanzo del mistero per innamorarsi della protagonista e se ci si innamora anche dell’autrice, non si può non leggere anche l’ultimo romanzo. Uscito proprio quest’anno: “Il grido della rosa” edito sempre da Garzanti.

Si tratta del seguito di “Il morso della vipera” e vede brillare un altro personaggio femminile memorabile: Anita. Un ottimo spunto per iniziare una nuova saga.

Approfondimento

