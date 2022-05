Quando c’è da preparare un aperitivo o una merenda per amici e familiari, spesso non sappiamo che pesci pigliare. Indubbiamente un bel fritto in molte occasioni può salvarci la vita, perché semplice e veloce. La frittura è buona e piace a tutti, però spesso abbiamo delle remore. Abbiamo paura che il fritto sia pesante e non digeribile e che i cibi siano intrisi di olio. In realtà, se sappiamo come friggere nel modo migliore, non è detto che il risultato sia un malloppo pesante ed indigesto. Oggi, per esempio, spiegheremo un piatto della tradizione: ecco come preparare la mozzarella in carrozza, che lascerà a bocca aperta davvero tutti con la sua bontà.

L’importanza della pastella

Per preparare questo piatto tipico, avremo bisogno di pochi ma genuini ingredienti. La mozzarella, ovviamente, farina, pangrattato e del pane in cassetta a fettine. Possiamo iniziare tagliando la mozzarella a fettine spesse due centimetri. La posizioneremo su uno strato di carta assorbente in modo da rimuovere l’acqua che trasuda.

A parte prepariamo la pastella, usando tre tuorli d’uova e dell’acqua frizzante. In un piatto sistemeremo gli altri due ingredienti che ci serviranno per la panatura croccante.

A questo punto possiamo realizzare un panino con il pane a cassetta e la mozzarella. Dopo aver premuto bene in modo che le due fette di pane aderiscano, possiamo immergere il panino nella pastella. Per un risultato più uniforme possiamo rimuovere i bordi del pane. Ora possiamo impanare con la farina e il pan grattato e ripetere anche due volte.

Ecco come preparare la mozzarella in carrozza più leggera e gustosa del Mondo

Dopo che abbiamo realizzato tutte le mozzarelle che vogliamo, possiamo iniziare a friggere. In abbondante olio di semi possiamo versare i nostri panini e farli friggere sino a che sono diventati dorati.

Grazie allo spesso strato di panatura e al pane in cassetta non avranno assorbito troppo olio, ma anzi saranno croccanti e leggeri. L’olio non sarà penetrato in profondità, ma il calore della frittura avrà reso la mozzarella morbidissima e filante. Dopo cinque minuti nella carta assorbente, possiamo salare a piacere e servire ai nostri amici all’ora dell’aperitivo. Perché siano gustosi e più buoni, è importante che siano ancora tiepidi.

Ora possiamo mordere il nostro piatto e vedremo come sarà croccante fuori ma morbidissimo e filante all’interno.

