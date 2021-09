Molte volte, perdiamo tempo senza accorgercene minimamente. Questo, la maggior parte delle volte, accade quando non programmiamo le nostre giornate. Ci dimentichiamo, a volte, che il tempo è la risorsa più importante che abbiamo. Ci troviamo a desiderare che le giornate siano molto più lunghe, in modo da riuscire a fare tutto ciò che ci ripromettiamo di portare a termine.

Spesso, inoltre, non ci rendiamo conto di come facciamo ad arrivare a fine giornata, essendo riusciti a fare neanche la metà di tutto ciò che volevamo fare. Ci ritroviamo, a fine giornata, a sentirci in colpa di tutto ciò che siamo stati costretti a rimandare. Questo, però, significa ritrovarsi sempre con qualcosa in più da fare il giorno dopo.

Pochi si interrogano sul perché non riusciamo mai a portare a termine tutto ciò che ci programmiamo. Vediamo, perciò, insieme che pochi conoscono quest’importante abitudine per smettere di perdere tempo e diventare produttivi.

Pianificare ogni momento

Il modo migliore per risolvere questa nostra situazione che, spesso, ci rende anche frustrati è quella di programmare tutto. Programmare i nostri impegni, le uscite con gli amici e anche il riposo che è importantissimo per vivere sereni. Poche persone lo fanno. Senza programmazione, siamo destinati a vivere le nostre giornate nel caos.

Tutti i nostri cellulari presentano al loro interno il taccuino. Un’applicazione che ci consente di scrivere e segnare qualsiasi cosa ci passi per la mente.

Parliamo di utilizzare il cellulare perché è quell’oggetto che abbiamo sempre con noi. L’alternativa sarebbe quella di scriverci tutto su un foglietto che, però, potremmo perdere o dimenticare a casa. Scrivendo tutto sul nostro cellulare, riusciremo a non dimenticarci più nulla e ad avere ben scanditi tutti i nostri impegni. Dobbiamo essere bravi a programmare ogni nostro impegno, accostandolo ad un orario e ad un tempo massimo per portarlo a termine.

È importante programmare anche il riposo, un'azione indispensabile per vivere le giornate attivi e svegli. In questo modo, tutto ci sembrerà più semplice. Non ci succederà più di arrivare a fine giornata senza essere riusciti a portare a termine tutti i nostri impegni. Non dovremmo più rimandare continuamente cose che poi si accavallerebbero nei giorni seguenti. Cominceremmo, finalmente, a viverci le nostre giornate più leggeri e soddisfatti di aver portato a termine tutto.