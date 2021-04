Se lo smartphone si ferma ci possiamo fermare anche noi. Non si può negare il telefono ormai è essenziale nella nostra vita. Lì dentro abbiamo veramente di tutto. Lavoro, impegni, ricordi, tutto dentro questo strumento. Se non funzionasse più sarebbe davvero un bel problema. Può accadere infatti che il telefono inizi ad essere più lento. Fino addirittura a bloccarsi in certe operazioni. Penseremmo allora che sia ora di cambiarlo. Oppure se in realtà non è vecchio di portarlo da un tecnico per provare a farlo aggiustare. In entrambi i casi bisognerebbe affrontare una spesa. Ma prima ancora di queste due possibilità si potrebbe fare altro. Infatti, se il telefono è lento e si blocca il problema potrebbe essere proprio questo e la soluzione è semplicissima.

Il troppo è un male

Bisogna sapere che il telefono ha un’unità fondamentale. Stiamo parlando della memoria. Questa si divide in memoria di archiviazione e RAM. La prima viene riempita con file foto e applicazioni. La seconda è quella che potremmo descrivere come a breve termine. Ci permette di usare tutte le funzioni del telefono. Se una di queste due memorie si avvicina al limite o si esaurisce iniziano i problemi. Il telefono fa fatica ad avviare e reggere tutte le normali operazioni. Ecco perché se il telefono è lento e si blocca il problema potrebbe essere proprio questo e la soluzione è semplicissima.

Come rimediare

Andando sulle impostazioni del proprio telefono si possono verificare delle informazioni. Ovvero quanta memoria di archiviazione abbiamo occupato e quanto spazio libero è rimasto. Inoltre, quali applicazioni occupano più memoria. Così oltre a eliminare file, immagini e video possiamo eliminare le applicazioni più pesanti. Per quanto riguarda invece la RAM, per alleggerirla bisogna fare due cose. Per primo chiudere le applicazioni aperte in background. In secondo luogo, si possono scaricare delle app apposite. Queste analizzano e ripuliscono la RAM da dati inutili che rallentano il nostro telefono.