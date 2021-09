Cucinare ci piace e ci diverte. Abbiamo scoperto un hobby che ci permette di dare vita alla nostra creatività. E per questo amiamo stupire i nostri ospiti. Abbiamo preparato degli spaghetti buonissimi grazie a questa ricetta che spopola sul web. E abbiamo lasciato tutti senza parole. Ma adesso vogliamo dedicarci anche ai nostri invitati vegani e vegetariani. E perché no, anche a noi stessi. Ci piacerebbe proporre un piatto unico nel suo genere. Che sia facile da fare e anche molto gustoso. Grazie a questo articolo scopriremo come preparare velocemente un hamburger vegetariano che ci farà fare un figurone.

Come preparare un hamburger di ceci delizioso grazie a questa ricetta veloce e infallibile

La cucina ci permette di sperimentare nuovi gusti e ingredienti. Ci piace molto imparare nuovi abbinamenti. E imparare nuove ricette. Abbiamo scoperto da poco questa squisita e cremosa insalata perfetta per tutti. Ci ha stupito sapere che si prepara anche velocemente. Ma adesso vogliamo ottenere un hamburger vegetariano che possa piacere a tutti i nostri ospiti. E che possa ricreare la consistenza della carne. Come possiamo fare?

Pochi lo sanno ma ci basteranno solo 15 minuti. Ecco come preparare un hamburger di ceci delizioso grazie a questa ricetta veloce e infallibile.

Ingredienti

a) 1 lattina grande di ceci sciacquati e scolati;

b) 1 cipolla piccola rossa tritata finemente;

c) 2 piccoli gambi di sedano che dovremo tritare;

d) 1/2 tazza di maionese vegana;

e) succo di 1 limone grande;

f) 1 foglio di alga nori tritato;

g) 1 cucchiaio di aneto fresco o secco tritato;

h) 1/2 cucchiaino di aglio in polvere (opzionale);

i) sale e pepe;

l) 1 pomodoro a fette;

m) 1 avocado affettato;

n) manciata di foglie di spinaci.

La ricetta

Inizieremo schiacciando i ceci con una forchetta fino a quando non ci saranno più granelli. A questo punto aggiungeremo tutti gli ingredienti rimanenti. Quindi dovremo mescolare bene per unire il tutto.

Poi condiremo con sale e/o pepe a piacimento per regolare il gusto secondo i nostri gusti.

Infine, andremo a dare la forma ai nostri hamburger di verdure e li cuoceremo in padella. Basterà riscaldare la padella con un filo d’olio e potremo iniziare a cuocere il tutto per 5 minuti. Serviamoli infine con dei panini di pane integrale. Il risultato sarà garantito.

Appena li assaggeremo resteremo meravigliosamente stupiti del gusto del nostro hamburger.

Inoltre, possiamo decidere sia di cuocerli che di servirli freddi. O proviamo a spalmarne uno su una sola una fetta del nostro pane preferito. Sarà la giusta soluzione per un aperitivo.

Ecco come preparare un hamburger di verdure squisito e in poco tempo. I nostri invitati ci chiederanno subito il bis.

