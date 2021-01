Qualcuno diceva “la moda passa, lo stile resta” ed è proprio questa la differenza che intercorre tra questi due concetti. Frequentemente si sente parlare di stile, poche volte ci si rende conto che lo stile personale è un qualcosa di slegato dalle mode passeggere.

Seguire pedissequamente la moda non sarà d’aiuto nel trovare il proprio stile. Gli stili “ufficiali” sono davvero moltissimi, dal romantico al bon ton passando per etnico, punk, minimal e grunge, spesso orientarsi diventa difficile.

Se ci si sente disorientati e non si capisce appieno a che stile si attinge vestendosi la mattina sarà utile fare propri questi semplici consigli. Tuttavia, non è necessario identificarsi totalmente con uno stile, è possibile abbinarne diversi.

Ma cosa può aiutare ad orientarsi? Pochi conoscono questi trucchetti per scoprire il proprio stile senza fatica.

Personalità

Lo stile scelto sarà legato a filo diretto con la personalità dell’individuo. Infatti, cercare di capirsi è il primo passo per riuscire a mettere insieme uno stile personale e innovativo.

Sportiva? Romantica? Classica? Tenace? Alternativa? Non è necessario scegliere, bisognerà solamente capire cosa si avvicina maggiormente al proprio essere.

Routine quotidiana

Il secondo passo fondamentale è chiedersi come è strutturata la propria giornata.

Lo stile, infatti, non potrà prescindere dalle occupazioni svolte.

Se ci si reca in ufficio sarà importante avere dei capi adatti per il lavoro che non necessariamente dovranno discostarsi dal proprio stile. Dipenderà dal luogo di lavoro ma è, comunque, sempre possibile dare un tocco personale all’outfit da ufficio.

Ovviamente, se ci si deve muovere molto durante la giornata dovrebbero essere abolite le scarpe scomode o con tacco.

Il guardaroba

Controllare il proprio guardaroba è il terzo passaggio per capire cosa si preferisce.

Vestitini? Jeans? Gonne? Pantaloni eleganti? A seconda del numero e della tipologia di capi presenti nell’armadio ci si potrà fare un’idea di quello che è il proprio stile.

Quali sono i capi che si indossano più frequentemente? Cosa hanno in comune? Tenere sempre conto che non è necessario avere mille capi, è importante averne pochi ma belli.

In questo articolo alcuni consigli per liberarsi del superfluo e ripulire il guardaroba.

Cercare di investire denaro su capi e accessori evergreen: un paio di stivaletti neri, una borsa e un bel paio di jeans saranno perfetti come investimento.

Forme e colori

Sempre osservando il proprio guardaroba sarà importante capire cosa ci sta bene e cosa, invece, si è acquistato solamente per capriccio.

Clessidre, rettangoli, pere, mele, triangoli invertiti. Le forme sono moltissime e capire a quale si appartiene sarà importante per orientarsi tra gli stili.

Oltre alla forma del corpo si parla molto di colori, capire quali colori donano e quali siano più in linea con le proprie preferenze è fondamentale.

Nero? Arcobaleno? Chiaro o scuro?

Lista

Per scoprire il proprio stile senza fatica grazie a questi trucchetti che pochi conoscono bisogna, poi, fare una lista esaustiva di ciò che si odia.

Infatti, ognuno di noi ha dei capi che non indosserebbe mai. Fare una lista di questi capi è fondamentale per capire quello che non si è.

Qual è lo stile che proprio si odia? Ecco, rispondere a questa domanda sarà utile per eliminare tutto ciò che non ci rappresenta.

Pinterest

Da ultimo, potrebbe essere utile consultare Pinterest o Instagram per cercare ispirazione. Capire cosa piace e cosa no sarà molto più semplice vedendo foto di persone che indossano determinati capi di abbigliamento.

Questo non significa copiare, solo prendere spunto per poi riadattare secondo il proprio gusto. Delle mode non bisogna assorbire tutto, solamente alcune cose.

Lo stile, infatti, va oltre le stagioni. È ciò che caratterizza la persona e che la rende immediatamente riconoscibile al di là del tempo e degli anni.

Ecco svelati i trucchetti che pochi conoscono per scoprire il proprio stile senza fatica.