Alla ricerca di un piatto veloce, poco elaborato che soddisfi il palato? Pigri e stanchi, vorreste comunque far contenti tutti quanti? Tranquilli, non è detto che per mangiar bene bisogna necessariamente stare ore ai fornelli, ci sono tante preparazioni piuttosto rapide che garantiscono un ottimo risultato, a prova di famiglia. Il Team di ProiezionidiBorsa a tal proposito, propone una ricetta facile e veloce per preparare un secondo sfizioso, originale e scenografico senza troppa fatica, i peperoni imbottiti al tonno. Allacciamo i grembiuli e partiamo con la ricetta!

Ingredienti

900 gr di peperoni (meglio se di colori diversi);

2 zucchine;

2 carote;

5/6 pomodorini;

150 gr di pan grattato;

100 gr di parmigiano;

200 gr di Galbanino o formaggio simile;

300 gr di tonno sgocciolato;

½ cipolla bianca;

1 aglio;

un mazzetto di prezzemolo;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b..

Preparazione

Lavare accuratamente i peperoni sotto acqua corrente, tagliarli a metà, privarli del picciolo, dei semi e dei filamenti interni, quindi metterli da parte. Dunque lavare anche le zucchine, togliervi le estremità e tagliarle in pezzi. Pulire la carota, pelarla e tagliare a tocchetti anch’essa. Lavare il prezzemolo e tritarlo grossolanamente, lavare i pomodorini, tagliarli e privarli dei semi. A questo punto prendere un frullatore e mettere nel suo boccale il pan grattato, il prezzemolo, la cipolla, l’aglio, i pomodorini svuotati e il parmigiano. Frullare il tutto e aggiungere al trito anche la zucchina e la carota. Mixare nuovamente fino ad ottenere un trito fino.

Aprire le scatolette di tonno, sgocciolarlo ben bene, quindi versarlo in una ciotola e sbriciolarlo grossolanamente con una forchetta. Tagliare il Galbanino a dadini. Trasferire il trito di verdure e pan grattato dal mixer alla ciotola del tonno, aggiungervi anche sale, pepe e i dadini di formaggio e amalgamare il tutto. Riprendere le falde di peperoni e una alla volta, riempirle bene con la farcitura.

Quindi disporle ordinatamente in una teglia, ultimare cospargendo i peperoni imbottiti con parmigiano, una spolverata di pan grattato e un filo d’olio. Porre in forno preriscaldato a 200° (180° se ventilato) per una trentina di minuti. I peperoni saranno pronti quando si sarà formata un’invitante crosticina dorata sulla loro superficie.

Una ricetta facile e sfiziosa

Quella dei peperoni imbottiti al tonno è una ricetta facilie e veloce per preparare un secondo sfizioso, originale e scenografico che piacerà proprio a tutti. Si può preparare anche il giorno prima per il giorno dopo, senza alcun problema. Essendo poi, un piatto completo dal punto di vista nutrizionale, può essere anche servito come piatto unico magari accompagnato da un’insalata leggera.

Piaciuta questa ricetta? Perché non dare uno sguardo anche a quest’altro secondo “salvatempo” cliccando su questo link? Nel frattempo vi auguriamo buona navigazione e buon appetito!