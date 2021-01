Il sogno di molte donne è avere un armadio in ordine. Un armadio ben ordinato che dia la possibilità di trovare facilmente tutto nel minor tempo possibile.

Lo scopo sarebbe, infatti, quello di non impazzire la mattina per cercare proprio quel maglione che si trova sepolto in mezzo a centinaia di altri capi.

Quindi, l’unica soluzione è liberarsi di tutto ciò che è vecchio o fuori moda facendo un po’ di quel decluttering di cui tanto ai parla al giorno d’oggi.

Quando si parla di eliminare non si tratta solamente di portare alla discarica, ci sono mille modi per fare rivivere oggetti usati. Le piattaforme di vendita online come Depop, Vinted, Vestiaire, la beneficenza, sino ai regali alle amiche. Sono tutte soluzioni validissime per dare nuova vita a cose che non si usano ma che potrebbero essere utili ad altri.

Ma ecco le 5 cose da eliminare subito per rivoluzionare il guardaroba liberandosi del superfluo.

Maglioni

La prima cosa da eliminare, senza rimpianti, dall’armadio sono i maglioni infeltriti. Si tratta di quei maglioni, spesso provenienti dal fast fashion, pieni di pallini e completamente rovinati.

Lo stesso dicasi per i maglioni rimpiccioliti a seguito di un lavaggio in lavatrice sbagliato.

Al massimo se ne possono conservare un paio da utilizzare in casa, ma non di più. Per gli altri, dal momento che si tratta di oggetti rovinati, si consiglia di tagliarli e riciclarli come stracci.

Scarpe

Ovviamente, al secondo posto tra le 5 cose da eliminare subito per rivoluzionare il guardaroba liberandosi dal superfluo non potevano mancare le scarpe. Scarpe troppo strette o troppo larghe devono essere vendute, donate o regalate.

La stessa cosa dicasi per le scarpe con tacco che non si sono mai utilizzate perché non si sopportano.

Non bisogna crogiolarsi nel pensiero del fatto che “prima o poi si useranno”. Dal momento che i piedi non rimpiccioliranno mai è inutile tergiversare e continuare ad occupare spazio con cose senza alcuna utilità.

Jeans

Fare una bella pulizia nel reparto dei jeans potrebbe essere una buon modo per dare inizio al decluttering. Il corpo cambia e la moda anche, è possibile che dei jeans che vestivano perfettamente al liceo oggi non vadano più così bene.

Senza impazzire o affamarsi in diete drastiche, bisognerebbe solamente acquisire la consapevolezza che i cambiamenti fanno parte della vita.

La soluzione è liberarsi di tutti quei jeans stretti, troppo larghi, strappati, fuori moda e lisi che non si mettono da anni. Eliminare per fare spazio ad altro.

Bigiotteria

Tra le 5 cose da eliminare subito per rivoluzionare il guardaroba liberandosi del superfluo ha un posto d’onore la bigiotteria. Eliminare la bigiotteria per non comprarla mai più.

Sì, proprio quella collana o quell’anello che sembravano bellissimi appena acquistati ma che dopo pochi utilizzi si sono rovinati. Mai più.

Tutto ciò che non si è utilizzato negli ultimi anni

Questo ultimo punto è meno specifico, sta al singolo rendersi conto di cosa effettivamente giace inutilizzato nell’armadio. Senza farsi prendere da sentimentalismi o ricordi bisogna approcciarsi all’armadio con una visione oggettiva delle cose.

Non ha senso conservare oggetti che non si si utilizzano da anni o, nel peggiore dei casi, che non sono mai stati utilizzati. Se una cosa non si è utilizzata per anni difficilmente si comincerà a farlo adesso. Quindi bisogna liberarsi di tutto ciò che è troppo grande, troppo piccolo, troppo corto, mai utilizzato, rovinato o appartenente agli anni adolescenziali.

Ovviamente, a queste 5 cose da eliminare subito per rivoluzionare il guardaroba liberandosi del superfluo bisognerebbe aggiungerne altre. Un passo alla volta.