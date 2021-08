Chiunque disponga di uno spazio esterno di casa, non vede l’ora che arrivi la bella stagione e che duri il più possibile per poterlo sfruttare. C’è chi lo usa per prendere il Sole, chi per pranzi e cene con famiglia e amici, chi per farne piccoli orti di erbe aromatiche. Insomma, il terrazzo è un vero piacere per l’anima. In particolare, potrebbe essere interessante sapere come avere terrazzi e giardini meravigliosi con questa pianta resistente al freddo che può durare fino a 100 anni. Tuttavia, non adottando semplici regole auree, potremmo ritrovarci in un baleno con un terrazzo disordinato e confuso, specie se di dimensioni più modeste.

Ecco, allora, che la voglia di condivisione viene meno in un ambiente confusionario, destinato a peggiorare se non curato adeguatamente. Se a casa questa è la situazione, sarebbe interessante continuare a leggere perché pochi conoscono questi segreti per rendere il terrazzo un capolavoro di design.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Regole di base per un terrazzo ordinato

La prima regola da rispettare categoricamente è l’utilizzo degli spazi. Specialmente per quanto riguarda i balconi, è indispensabile giocare sfruttando le altezze, dando profondità e aria. Sviluppare l’arredamento in verticale è possibile mediante l’utilizzo di moduli appositi, facilmente reperibili in plastica o legno, su cui far crescere i rampicanti, ad esempio. Questo conferirà colore e vivacità senza togliere spazio.

Se il terrazzo è di dimensioni contenute, potremmo pensare di dare un tocco originale impreziosendo il pavimento. Esistono materiali appositi per costruirsi dei “parquet da esterno” e, per chi non amasse il legno, potrebbe essere una buona idea utilizzare tappeti.

Pochi conoscono questi segreti per rendere il terrazzo un capolavoro di design

Riutilizzare vecchi materiali, poi, è un’ottima soluzione per dare originalità al terrazzo. Ad esempio, con pochissimi euro si possono acquistare vecchi pallet, da cui ricavare tavolini e, con qualche cuscino, divanetti dal gusto vintage. Tra i materiali di riciclo, citiamo anche i vasetti in vetro di ogni dimensione, che possono essere trasformati in lanterne.

Inserendo delle candele al loro interno, magari poggiate su della sabbia, otterremo delle fonti di luce funzionali a costo praticamente zero. Per chi volesse qualcosa di più ricercato, esistono barattoli in vetro con coperchio ad energia solare contenenti oggetti ornamentali illuminati come dentro una teca.

L’illuminazione, infatti, è un ulteriore aspetto fondamentale per la giusta vivibilità del nostro spazio. Oltre alle candele già citate, possiamo utilizzare lanterne o illuminazione artificiale, magari orientati al suolo per creare un ambiente soffuso.

Da non dimenticare infine sono i colori, che devono essere coerenti con l’ambiente esterno ed interno, integrandosi in modo armonico.

Approfondimento

Ecco come risparmiare un sacco di soldi e avere piante splendide con questi fertilizzanti naturali