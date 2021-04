Arriva la primavera, e con essa il caldo. La cosa è positiva, perché eravamo davvero stufi di non poter uscire di casa senza vestirci con tanti strati addosso. Quindi ora è molto più piacevole andare a fare una passeggiata al parco (restrizioni Covid permettendo). E poi, finalmente possiamo finalmente piantare degli splendidi ortaggi nell’orto.

Però, ci sono anche lati negativi. Uno è molto facile da ricordare: la necessità di idratarsi molto di più. Ed allo stesso tempo, il fastidio che si prova quando le bevande che ci portiamo dietro si scaldano in fretta. Per fortuna, ci sono metodi molto semplici che ci permettono di evitare quest’ultimo problema. Pochi conoscono questi pazzeschi trucchi per avere bevande sempre freschissime durante la stagione calda.

I primi passaggi

La cosa da fare innanzitutto è procurarsi una borsa termica o un piccolo frigo portatile, a seconda di quante bevande dobbiamo portare. E poi, ovviamente, riempirlo di ghiaccio o con le apposite confezioni che contengono miscele refrigeranti.

Ora la sfida è cercare di far durare il più possibile il ghiaccio, per evitare che si sciolga troppo presto. Un primo trucco di è usare cubi di ghiaccio (o confezioni) di maggiori dimensioni. Esse, infatti, ci metteranno di più a sciogliersi, e di conseguenza il fresco durerà di più.

Le possibilità sono tante

Ci sono poi tanti altri metodi. Uno di questi è perfetto se andiamo in spiaggia con gli amici. Si tratta di scavare una piccola buca nella sabbia, e di metterci dentro il frigo, in modo che sia coperto per tre quarti. Possibilmente poi facciamolo all’ombra, perché il calore del sole potrebbe vanificare i nostri sforzi. Se facciamo tutto correttamente, il suolo terrà al fresco il corpo del frigo, garantendo una durata maggiore anche alle bibite.

Un altro ottimo trucco sarebbe quella di organizzare bene l’interno del frigo, mettendo su un lato le bibite che vogliamo prendere subito. In questa maniera si eviterà di aprire del tutto il coperchio, e si farà entrare meno aria calda.

Pochi conoscono questi pazzeschi trucchi per avere bevande sempre freschissime durante la stagione calda. Ora la stagione calda non ci fa più paura, dobbiamo solo scegliere cosa preferiamo bere.

Chi passa molto tempo all’aperto vorrà anche avere consigli per il giardino, e potrebbe essere interessato a questo articolo.