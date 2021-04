Fra il confinamento, il coprifuoco e la chiusura dei negozi che non vendono beni essenziali, è difficile fare shopping. Oltre ad essere una necessità anche se non essenziale, acquistare capi di abbigliamento è un piacere.

Ultimamente, tutto questo ci viene a mancare ma non dobbiamo rinunciarci. Anzi, esiste proprio una maniera per risparmiare sullo shopping con questi tessuti per creare degli accessori all’ultima moda.

Materiali che abbiamo in casa e che diventano dei bei vestiti o capi di abbigliamento

Un po’ come per magia, come nel cartone animato di Cenerentola, possiamo creare un meraviglioso vestito a partire da degli stracci.

Non importa riutilizzare dei vecchi vestiti, ma cercare direttamente tutti i tessuti che non si usano più, in tutti gli angoli della casa. Nei vecchi armadi, cassetti, scatole abbiamo sicuramente dei materiali e stoffe che ci possono ispirare.

Quali tipi di tessuti sono i più belli e possiamo trasformare in gonne, pantaloni, vestiti e magliette?

Tutto dipende ovviamente dalla stagione in cui ci troviamo, quindi il velluto sarà una buona soluzione per l’inverno, la lana idem. Con il velluto si possono creare dei capi molto belli in quanto è un tessuto molto elegante. Si presta bene infatti alla creazione di abiti da sera e di gonne sia casual che eleganti.

Le altre varietà di tessuti che possiamo riutilizzare

A volte abbiamo delle tende, dei copriletti o copridivani molto belli che però hanno fatto il loro tempo. Anche i foulard o delle sciarpe vecchie possono diventare parte integrante o un semplice accessorio di un abito.

Lo chiffon, il raso e l’organza sono stoffe molto raffinate da cui poter ricavare dei bellissimi abiti o gonne estive. Ecco come risparmiare sullo shopping con questi tessuti per creare degli accessori all’ultima moda.

Per la creazione di questi indumenti, come vestiti o gonne esistono dei tutorial semplici o di difficoltà media. Oppure il miglior modo è farsi aiutare nella realizzazione, da qualcuno in famiglia che è ben predisposto per il cucito.