I contribuenti che si apprestano a raggiungere l’età tipica del pensionamento possono beneficiare di numerose agevolazioni economiche se rispettano determinati requisiti. Tali sostegni interessano diversi ambiti che vanno da quello economico-fiscale al sanitario-assistenziale. Chi può fruire di simili sostegni ha la possibilità di ottenere un notevole risparmio su molte spese. Tale risparmio potrebbe concretamente determinare il deposito di più soldi sul conto corrente grazie ai bonus economici che scattano a partire da questa età specifica. Vediamo allora di cosa si tratta.

Un aiuto per sostenere le spese ordinarie

L’attuale ordinamento giuridico attuale consente agli anziani a partire dai 60-65 anni di ottenere alcune agevolazioni con o senza reddito ISEE minimo. Ricordiamo che per ottenere l’ISEE aggiornato al 2021 occorrono i necessari documenti da presentare al CAF, INPS o consulente.

Una prima agevolazione per chi ha compiuto 65 anni riguarda l’ottenimento della Carta Acquisti. Si tratta di una carta dal valore di 40 euro mensili che assicura sconti in negozi convenzionati o di pagare le bollette delle utenze. Gli interessati devono avere un ISEE non superiore a 7.001,37 euro e ricevere trattamenti pensionistici non superiori alla medesima quota. Se il richiedente ha età superiore ai 70 anni, allora l’importo della pensione può raggiungere il tetto massimo di 9.335,16 euro annui. Per la verifica di tutti i dettagli e la presentazione della domanda è possibile seguire le indicazioni del MEF relative al sussidio.

Più soldi sul conto corrente grazie ai bonus economici che scattano a partire da questa età per la cura e l’assistenza ospedaliera

Un’altra importante forma di agevolazione che interessa gli over 65 è l’esenzione dal pagamento ticket sanitario per visite mediche ed esami clinici. In questo caso si tratta di fruire del codice di esenzione E01 che si applica ai cittadini di età superiore ai 65 anni. Tale esenzione risente non solo del requisito anagrafico, ma anche di quello reddituale. Il nucleo familiare del richiedente deve dimostrare un reddito che non superi i 36.151,98 euro annui. Altra forma di esenzione è quella che si identifica con il codice E04. In questo caso si tratta dei titolari di pensione minima over 60 e loro familiari a carico.

Per ottenere l’esenzione il reddito del nucleo familiare non deve superare gli 8.263,31 euro annui o 11.362,05 euro se è presente anche il coniuge. Per ciascun figlio a carico del nucleo familiare il limite di reddito aumenta di 516,46 euro. In alcuni casi, inoltre, è possibile richiedere l’esenzione ticket anche per gli interventi in codice bianco di Pronto Soccorso.

Altre agevolazioni per chi ha raggiunto i 65 anni riguardano il pagamento della TARI, dei trasporti pubblici o del Canone RAI (over 75). In questo caso è bene consultare i portali istituzionali, regionali o del proprio Comune per aggiornamenti e iniziative specifiche.

