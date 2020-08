Quali sono i familiari che hanno diritto all’esenzione ticket per reddito? Quando si parla di esenzione ticket per reddito, è possibile che tale agevolazione si estenda ai familiari del contribuente. Ma quali sono i familiari che ne beneficiano? Come si considerano i conviventi? Il team di ProiezionidiBorsa vi fornirà tutte le informazioni per capire come si determina tale condizione.

Chi ha diritto all’esenzione ticket per reddito

L’esenzione ticket per reddito è una forma di sostegno economico che lo Stato garantisce alle famiglie con particolare disagio economico. Grazie a tale sussidio, i beneficiari sono autorizzati a non corrispondere il costo del ticket sanitario per le prestazioni del Sistema Sanitario Nazionale. Questo significa che gli esami o le visite mediche si ricevono a titolo gratuito. Tale forma di esenzione può estendersi anche al nucleo familiare del contribuente in alcuni casi. Per sapere con quale reddito si rientra tra i possibili beneficiari, potete consultare la pagina qui. È importante, quindi, stabilire cosa si intenda per “nucleo familiare” quando si fa riferimento a coloro che hanno diritto all’esenzione ticket sanitario per reddito.

Quali sono i familiari che ne hanno diritto

Per quanto riguarda tale ambito, il nucleo familiare è quello composto dalle persone che risultano fiscalmente a carico del contribuente. Per quel che riguarda il coniuge, questo fa sempre parte del nucleo familiare anche quando risulta fiscalmente autonomo oppure non è convivente. Lo stesso vale per le coppie unite civilmente che creano un nucleo unico.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Nel caso dei figli, il nucleo familiare funziona in questo modo: se il figlio è minore fino a 6 anni di età, egli rientra nel nucleo dei genitori. Nel caso di genitori non sposati e conviventi, il minore di 6 anni rientra nel nucleo del genitore che lo ha fiscalmente a carico. In questi casi, è possibile anche scegliere quale sia la condizione più favorevole per ottenere l’esenzione ticket sanitario per reddito.

In linea generale, quindi, possiamo dire che i familiari fiscalmente a carico sono quelli per i quali il contribuente può richiedere le detrazioni fiscali. Per quanto riguarda tale condizione, si rammenta che un familiare risulta fiscalmente a carico anche quando percepisce fino ad una determinata soglia di reddito. Nello specifico, il reddito del familiare a carico non deve superare l’ammontare annuo di € 2.840,51. ecco quali sono i familiari che hanno diritto all’esenzione ticket per reddito.