Il mese di gennaio sta per finire. Gli astri si sono pronunciati sui segni baciati dalla sorte in questi giorni.

Febbraio sarà un mese importante per il Capricorno, che vedrà molti dei suoi progetti arrivare a realizzarsi. Venere favorisce questo segno proprio negli ultimi giorni di gennaio e promette fortune a non finire.

I nati dal 22 dicembre al 20 gennaio vivranno giorni di particolare intensità anche sotto il profilo dell’amore. Gli astri sono davvero decisivi ora: è tempo di svegliarsi e prendere ciò che si desidera. Le decisioni sono davvero unicamente personali, ma bisogna capire che è il momento di prenderle.

Le stelle regalano al Capricorno intuizioni a non finire e tante idee. I colloqui e le riunioni di lavoro saranno particolarmente propizie e portatrici di novità. Potrebbe essere il momento giusto anche per azzardare nel gioco: magari con un gratta e vinci o con i numeri fortunati al lotto.

Questo, però, non sarebbe un periodo fortunato solo per il Capricorno, ma anche per altri segni. Dunque, sarà bene prepararsi, perché le promesse delle stelle sono tante e particolarmente piacevoli.

Pioggia di soldi non solo per il Capricorno ma anche per questi tre segni baciati dalla fortuna entro febbraio

I Pesci, per esempio, saranno fortunatissimi nelle loro intuizioni grazie all’aiuto della Luna. Questo è il momento giusto per fare progetti lavorativi pensati per il futuro. Gli astri stanno mandando energie positive e di grande carica. Bisogna far lavorare la mente.

L’aiuto di Giove, poi, sarà fondamentale per rimettere in discussione alcuni rapporti di coppia. Importanti novità all’orizzonte per chi è single e desidera rimettersi in gioco, dimenticando una delusione amorosa.

A gonfie vele anche l’oroscopo degli Acquario. I più giovani nati sotto questo segno vivranno una vera esplosione di possibilità sul lavoro. Lievissimi disagi verso fine mese, ma niente di complicato e insuperabile. In vista un recupero importante nella sfera delle relazioni. Ci sarà un’occasione da cogliere al volo per ritrovare una felicità perduta che aspetta dietro l’angolo.

Infine, le stelle sorridono benevole anche ai Sagittario. La vitalità e la voglia di mettersi in gioco sono ai massimi livelli. I premi che aspettano chi saprà rischiare sono grandi e ricchi. Forse a livello economico questo segno sarà quello più fortunato di tutti grazie al favore di Marte e del Sole. È il momento, perciò, di proporre quell’importante progetto lavorativo che sta nel cassetto da tempo. Anche in amore, le nuove conoscenze in questi giorni possono rivelarsi qualcosa di potenzialmente molto importante e duraturo.

Come abbiamo visto, dunque, nel mese che sta per arrivare ci sarà una pioggia di soldi non solo per il Capricorno, ma anche Pesci, Acquario e Sagittario saranno molto fortunati.

