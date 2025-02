Piazza Affari lotta e chiude a +0,08%, ma continua l'incertezza sul fronte europeo. In ripresa Wall Street

Alle ore 17:45 il FTSEMib si porta a +0,08% a 38.655,09 punti. Leggermente in rialzo anche FTSE Italia All Share che guadagna lo 0,03% a 40.918,67 punti; male FTSE Italia Mid Cap (-0,44% a 50.468,32punti) e FTSE Italia Star (-0,54% a 46.237,58 punti). Non accenna ad arrestarsi il trend negativo di Prysmian (-0,54% a 57,04 euro), Saipem (-2,09% a 2,202 euro) ed Eni (-1,56% a 13,854 euro).

Dopo i forti ribassi nelle ultime giornate, continua l’apprensione per Stellantis, nonostante il guadagno dello 0,73% a 12,36 euro. Consolidato, invece, il successo di NEXI che si porta a +9,00% a 5,06 euro. La società ha pubblicato i target finanziari per il 2025 e ha anticipato le caratteristiche del dividendo 2026.

Lo spread BTP-BUND si attesta a 107 punti (+0,09%). Instabili anche le borse europee, con DAX che chiude a -0,06% e 22.509,17 punti e FTSE 100 che riesce a guadagnare lo 0,56% a 8.804,86 punti.

Alla stessa ora, il Dow Jones recuperava lo 0,60% a 43.502,96 punti, mentre l’S&P500 registrava +0,52% a 5.891,49 punti. Segno positivo anche per il Nasdaq (+0,49% a 5.891,49 punti). Seduta da dimenticare per Dell Technologies (-5,46% a 101,94 dollari), mentre NVIDIA si porta a +2,02% a 122,58 dollari.