Azioni PayPal sul Nasdaq crollano: è il momento perfetto per acquistarle, dando una sbirciatina anche a quelle di Airbnb

Esistono delle azioni che vantano curriculum interessanti, per certi versi “evergreen”, e tra queste troviamo anche quelle di PayPal e Airbnb; si tratta di due società da tenere certamente d’occhio, soprattutto per chi cerca una tipologia di investimento “senza troppi pensieri” e a lungo termine.

Per chi è alle prime armi è davvero difficile decidere con quale asset iniziare, ma in fondo la strategia vincente è diversificare e visto che l’offerta di azioni su cui puntare è altissima, è possibile scovare qualche piccola perla, come nel caso di due società molto famose, PayPal e Airbnb.

Perché è il momento di acquistare azioni PayPal e perché tenere d’occhio anche quelle di Airbnb

PayPal ha annunciato i risultati del quarto trimestre con previsione ottimistica che ha superato le aspettative degli analisti, ma gli investitori sono probabilmente rimasti delusi e c’è stato un incremento delle vendite: il titolo ha visto un crollo del 13% e il trend sembra ancora ribassista, proprio a causa della sfiducia dei trader. Ma questo potrebbe rappresentare un buon momento per acquistare, ed ecco i motivi.

PayPal (NASDAQ: PYPL) è stata la prima ed è società leader specializzata nell’offerta di pagamenti digitali e nonostante la concorrenza non ha mai perso la sua ampia popolarità. La sua nota App è utilizzata da utenti di tutte le età, ed è accettata in 202 Paesi nel mondo su 25 valute.

è stata la prima ed è società leader specializzata nell’offerta di pagamenti digitali e nonostante la concorrenza non ha mai perso la sua ampia popolarità. La sua nota App è utilizzata da utenti di tutte le età, ed è accettata in 202 Paesi nel mondo su 25 valute. I ricavi sono aumentati del 4% anno dopo anno a 8,4 miliardi di dollari, e anche gli utili per azione (1,19 dollari) sono aumentati del 5% rispetto all’anno precedente.

Nonostante una crescita inferiore alle aspettative, PayPal sta investendo in numerosi comparti e sta abbracciando l’IA per offrire ancora più servizi ai suoi oltre 430 milioni di utenti attivi .

per ai suoi . PayPal ha stretto anche una partnership con Amazon per portare la sua opzione di pagamento alle aziende che utilizzano Buy with Prime e i primi risultati si dovrebbero già vedere quest’anno. Il CEO di PayPal Alex Chriss ha affermato che questa sarà “una significativa opportunità“.

Dunque la società fintech non dovrebbe risentire molto a lungo di questo calo di fiducia, e ora che il prezzo del titolo è sceso potrebbe essere una ghiotta occasione per credere in un futuro ancora più roseo per PayPal, anche se ovviamente certezze non ne esistono.

Passando ad Airbnb (NASDAQ: ABNB), ci troviamo di fronte a uno scenario simile: dopo la pubblicazione degli ottimi risultati relativi al quarto trimestre del 2024, le azioni sono salite del 15%, ma poi hanno visto segni negativi, soprattutto in rapporto ai suoi massimi storici.

Airbnb è però cresciuta esponenzialmente negli anni, grazie alla sua capacità di offrire un servizio globale. Solamente nel 2024 ha registrato 81,8 miliardi di dollari di valore lordo delle prenotazioni, il +115% rispetto a 5 anni prima. Inoltre, le strategie e i piani aziendali promettono “ulteriore espansione e crescita a lungo termine“, come ha dichiarato recentemente la CFO Ellie Mertz.

Di contro, sembra che i trader apprezzino poco il fatto che le azioni sono al momento ancora molto costose, il che fa ipotizzare che Airbinb sia una società certamente da tenere d’occhio, per azzeccare il momento giusto in caso si voglia investire con una strategia a lungo termine.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.